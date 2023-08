vivo Pad Air annoncé avec un écran LCD 144 Hz et Snapdragon 870

La dernière tablette Android de vivo est ici avec le vivo Pad Air. L’ardoise est une offre plus abordable par rapport au vivo Pad2 qui a fait ses débuts en avril. Le Pad Air propose un écran plus petit de 11,5 pouces, un chipset Snapdragon 870 et une batterie de 8 500 mAh avec une charge de 44 W.







vivo Pad Air

Le Pad Air est doté d’un écran LCD IPS de 11,5 pouces avec une résolution de 1 840 x 2 800 px et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le panneau arbore un rapport hauteur/largeur de 3:2 et une caméra frontale de 5MP. L’arrière comporte une caméra principale de 8 MP logée dans un boîtier circulaire. Le chipset Snapdragon 870 de Qualcomm est rejoint par 8/12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. La façade logicielle est couverte par OriginOS 3 sur Android 13 et la tablette prend également en charge la saisie au stylet via le vivo Pencil2 (seulement séparé) pour dessiner et prendre des notes.











vivo Pad Air en Brave Powder, Free Blue et Easy Silver

vivo Pad Air est disponible dans les couleurs Brave Powder, Free Blue et Easy Silver. Le modèle de base 8/128 Go est au prix de 1 799 CNY (247 $ convertis), tandis que la version haut de gamme 12/512 Go coûtera 2 599 CNY (357 $ convertis).

Source (en chinois)