vivo montre des images de X Fold + en rouge

vivo a officiellement confirmé que le X Fold + remanié sera dévoilé le 26 septembre (lundi) et l’affiche de l’événement a confirmé l’ajout du coloris rouge. Comme les options noires et bleues actuelles, celle-ci a une couverture en similicuir.

Vous voulez voir de plus près le coloris rouge ? Vous avez de la chance, vivo tient à le montrer – et pourquoi pas, il a l’air incroyable. C’est appelé “Huaxia Rouge”, d’ailleurs. vivo le décrit ainsi : “A nos yeux, c’est le fond spirituel de la civilisation chinoise et le symbole du progrès et du développement.”











vivo X Fold+ en rouge Huaxia (images officielles)

Le vivo X Fold + devrait apporter le Snapdragon 8+ Gen 1 amélioré (avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage), ainsi qu’une batterie légèrement plus grande de 4 730 mAh (contre 4 600 mAh sur l’original). Il donnera également un coup de pouce à la charge filaire jusqu’à 80 W (au lieu de 66 W, la charge filaire reste à 50 W), du moins c’est ce que prétendent les rumeurs.

Le reste devrait être identique au vivo X Fold d’origine. Si cela inclut le prix, nous le saurons la semaine prochaine (l’original a lancé 9 000 CNY, qui s’est converti en 1 300 €/1 415 $). Une autre chose à surveiller est la disponibilité – le X Fold original est toujours exclusif à la Chine.

