vivo lance sa campagne pour l’EURO 2020, vous demande de poser votre téléphone et de profiter du moment

Vivo est le partenaire officiel de l’EURO 2020 et il a un message pour vous: posez votre téléphone et profitez du moment. C’est un message un peu étrange d’une entreprise qui vend des téléphones, mais le sentiment est bon.

«Nous nous efforçons non seulement d’aider les gens à capturer et à partager les moments magiques de la vie, mais à rendre chaque moment de la vie plus magique», a déclaré Spark Ni, vice-président senior et directeur marketing de vivo.

La campagne publicitaire est lancée aujourd’hui avec le message «donnez une pause à votre téléphone et soyez là pour les beaux moments de la vie». Il sera diffusé à la télévision en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Chine, ainsi que dans le monde entier sur Facebook, Instagram et YouTube.

La vidéo présente la série vivo X60 ainsi que la nouvelle V21 5G. L’examen de celui-ci est toujours en cours, mais nous avons déjà examiné le X60 Pro et le X60 Pro +.

Vivo est le partenaire de présentation des cérémonies d’ouverture et de clôture, qui auront lieu respectivement les 11 juin et 11 juillet. Cependant, les stades fonctionneront avec une fréquentation limitée, alors vivo et l’UEFA ont créé la campagne #vivoSuperTime, qui permettra aux fans d’applaudir et d’encourager les médias sociaux.

La société considère cela comme une opportunité de se connecter avec sa base d’utilisateurs croissante de plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde et d’atteindre de nouveaux fans.

Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle campagne de vivo ici.