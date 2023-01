vivo lance le modèle mondial Y55s 5G

Nous ne savons pas exactement pourquoi vivo reste si obsédé par le surnom de Y55, mais nous voici avec un autre téléphone portant le même nom de modèle. Il ne faut pas le confondre avec les Y55 de 2017, ni avec les Y55 5G de 2021. Cependant, ses spécifications sont assez similaires à ces dernières. Ce nouveau Y55s 5G est cependant destiné aux marchés internationaux.

La principale différence que nous pouvons voir est que le nouveau modèle vivo Y55s a une batterie plus petite de 5 000 mAh par rapport aux 6 000 mAh de son homonyme. En dehors de cela, il a toujours une charge de 18 W. Toutes ses autres spécifications semblent également identiques. Le téléphone mesure 164 x 75,84 x 8,25 mm et pèse 187 grammes. Il peut être disponible dans les couleurs bleu galaxie ou noir étoile.

Il dispose d’un écran LCD FullHD + (2408 x 1080) de 6,58 pouces, d’un chipset MediaTek Dimensity 700 avec 4 Go ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Il n’y a pas d’option de 8 Go de RAM comme c’est le cas sur la variante 2021. Le téléphone prend également en charge la double carte SIM 5G, le Wi-Fi ac double bande, le Bluetooth 5.1, un port USB Type-C avec prise en charge OTG, la radio FM, le NFC et une gamme complète de capteurs, notamment la gravité, la lumière, la proximité, la boussole, gyroscope et un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Le département de l’appareil photo comprend un appareil photo principal de 50MP, f/1.8 et deux vivaneaux supplémentaires de 2MP, f/2.4 à l’arrière – un pour les informations de profondeur de portrait et l’autre pour les prises de vue macro. C’est techniquement un appareil photo de plus que l’édition 2021 du téléphone. Sur le devant – se trouve une caméra selfie 8MP, f/1.8.

Le nouveau vivo Y55s 5G mondial est au prix de 7 990 NTD (263 $) pour la variante 4 Go, plus 128 Go et de 8 490 NTD (280 $) pour le 6 Go haut de gamme, plus celui de 128 Go.

Source | Via