Le département de la caméra est rarement important avec les smartphones de jeu, alors vivo a décidé d’y aller doucement et a apporté une unité principale 48MP f / 1.8 et une unité ultra-large 13MP en plus de deux modules 2MP à usage limité. La caméra frontale est cachée derrière un trou de perforation et dispose d’un capteur 16MP.

L’impressionnant taux de rafraîchissement du vivo iQOO Neo5 se trouve sur un panneau OLED de 6,62 « de résolution Full HD +. Il est certifié HDR10 + et est annoncé pour avoir une luminosité maximale de 1300 nits. À l’intérieur, vivo a couplé la puce Snapdragon 870 avec 8/12 Go Mémoire RAM et stockage UFS 3.1 de 128/256 Go.

