vivo iQOO Neo5 brille dans les photos en direct, aura trois caméras, écran 120 Hz

Un nouveau téléphone de jeu de la branche iQOO de vivo arrivera le 16 mars et aujourd’hui, nous avons pu voir quelques photos en direct de l’appareil. Nous parlons du vivo iQOO Neo5 qui aura apparemment trois caméras à l’arrière et une à l’avant derrière un trou de perforation.

Les trois caméras semblent être standard, sans aucun périscope en vue. Cependant, on s’attend à ce que la gamme Neo soit un produit phare abordable dans l’univers iQOO et qu’un téléobjectif sophistiqué ne vous permet pas de maintenir le prix bas.

L’avant du téléphone sera un panneau OLED plat, comme en témoigne la touche d’alimentation en saillie. Il aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz et certains jeux pourront l’exécuter. Sur cette photo exacte, nous voyons le Peacekeeper Elite / Game for Peace (la version chinoise de PUBG) fonctionner au taux de rafraîchissement le plus élevé, mais d’autres jeux comme Honor of Kings (alias King of Glory) seront limités à 90 Hz.

Le vivo iQOO Neo5 fonctionnera sur le chipset Snapdragon 870 avec Origin OS prêt à l’emploi, mais nous sommes assez convaincus que l’interface utilisateur aura beaucoup de boosters matériels, car, après tout, il s’agit d’un smartphone de jeu qui doit parfois utiliser toutes les ressources disponibles.

On s’attend à ce que le téléphone coûte 2999 CNY, mais nous le saurons à coup sûr lors de l’événement officiel dans deux semaines.

