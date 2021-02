vivo iQOO Neo5 apparaît dans la certification 3C et la photo en direct avec une charge rapide «juste» de 66 W

L’un des aspects les plus excitants du prochain vivo iQOO Neo5, comme suggéré par des rumeurs antérieures, était certainement la perspective d’une charge filaire de 88 W, potentiellement même sauvegardée par 66 W de sans fil sur un appareil plus économique, qui se vendrait entre CNY2,998 et CNY3 598 (environ 464 $ et 572 $). Malheureusement, une nouvelle liste de rectification 3C, ainsi qu’une photo en direct du chargeur du téléphone semblent mettre cela au repos.







Certification 3C

Apparemment, certains chiffres se sont mélangés à l’origine puisque les données de 3C indiquaient clairement que l’iQOO Neo5, également connu sous son numéro de modèle V2055A, pourra se charger à 66W, via un chargeur V6650L0A0-CN. Aucune mention de chargement sans fil non plus. Cependant, il y a encore une chance que le téléphone puisse le prendre en charge.

Pour corroborer les informations, une photo de suivi de la boîte du téléphone et du chargeur «FlashCharge 66W» inclus a également fait surface, gracieuseté de Digital Chat Station. Le fuiteur affirme également que ce taux de puissance est suffisant pour fournir une charge complète à l’iQOO Neo5 en 30 minutes. Pour autant que nous sachions d’après les données précédentes, la batterie à l’intérieur du combiné devrait être de 4,4000 mAh. Pas trop minable, même si ce n’est pas l’enregistrement.





boîtier et chargeur vivo iQOO Neo5

En ce qui concerne les autres spécifications présumées du combiné, nous nous attendons à un chipset Snapdragon 870, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Des variantes de stockage de 12 Go de RAM et de 256 Go sont également attendues. Grâce à une photo en direct antérieure, nous avons également eu un aperçu de la face avant du téléphone, ainsi que d’une encoche en forme de goutte d’eau, censée héberger une caméra selfie 16MP. Le panneau lui-même devrait être AMOLED, avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour compléter la liste des spécifications présumées, nous avons un appareil photo principal Sony IMX598 de 48 MP à l’arrière, aux côtés d’un appareil ultra-large de 13 MP et d’une unité de 2 MP, pour un total de trois. Le vivo iQOO Neo5 devrait démarrer un OS Origin personnalisé, basé sur Android 11.

Nous avons même des informations préliminaires sur les prix. La variante de base 8 Go / 128 Go devrait se vendre à environ 2998 CNY (460 USD), 8 Go / 256 Go environ 3298 CNY (510 USD) et la version de premier plan 12 Go / 256 Go devrait se vendre à environ 3598 CNY (550 USD). Ce sont bien sûr tous des prix chinois et non confirmés.

Source (en chinois) | Via