Le vivo iQOO 7 arrivera officiellement le 11 janvier, a révélé la branche gaming sur Weibo le mois dernier. Aujourd’hui, nous avons appris que le téléphone sera lancé avec un écran sensible à la pression et un nouveau système de détection de vibrations pour améliorer l’expérience de jeu. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz n’était qu’une rumeur jusqu’à présent, mais l’annonce d’aujourd’hui l’a également confirmé.

L’iQOO 7 est déjà apparu sur des photos en direct sur tout le réseau social chinois. Nous savons également déjà qu’il disposera d’un chipset Snapdragon 888, d’une charge rapide de 120 W (probablement réservée à la variante BMW M Motorsport Pro) et d’un stockage RAM LPDDR5 amélioré et UFS 3.1.

Parlant de l’écran sensible à la pression, la fonctionnalité s’appellera Monster Touch et aura deux zones en mode paysage, gauche et droite, pour un jeu optimal. Il s’agit probablement d’une solution matérielle et nous sommes vraiment impatients de voir comment cela fonctionnera dans la vie réelle et quelles applications il pourrait avoir dans différents types de jeux mobiles.

Les autres spécifications du téléphone seront trois caméras à l’arrière, un écran OLED et trois options de couleurs différentes, dont l’une avec les bandes rouges et bleues typiques de la série BMW M Motorsport.

