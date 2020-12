Vivo a introduit une solution de charge rapide de 120 W plus tôt cette année et a en fait suivi l’annonce d’un smartphone doté de cette technologie. Le vivo iQOO 5 Pro 5G est actuellement le seul combiné au monde doté de capacités de charge aussi puissantes et il semble qu’un successeur soit déjà dans les pipelines.

Un appareil nommé V2049A, susceptible de faire partie de la série iQOO 7, a été repéré sur 3C avec un chargeur 120W.

Bien que nous n’ayons pas de confirmation officielle qu’il s’agit d’un téléphone iQOO, cette gamme est de facto la famille phare de vivo puisque les téléphones X sont mieux positionnés dans la partie médiane supérieure du spectre, tandis que le NEX est davantage un concept conçu. type de réalité de série.

Bien sûr, nous aimerions voir la charge rapide de 120 W dans un téléphone non phare, mais il n’y a pas beaucoup de chipsets qui prennent en charge la solution actuelle implémentée par vivo – deux cellules de batterie 6C qui se chargent simultanément.

Il est facile de prédire que seul l’iQOO 7 Pro aura la charge rapide de 120 W, mais le plus important est de savoir si nous verrons ce téléphone en dehors de la Chine ou tout comme l’iQOO 5 Pro, il ne restera que pour les yeux nationaux.

Via