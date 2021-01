La sous-marque Vivo iQOO a dévoilé son premier produit phare 2021, l’iQOO 7, et ce n’est également que le deuxième téléphone au monde à intégrer le chipset Snapdragon 888.

L’iQOO 7 n’est pas en reste dans les autres départements non plus, avec un écran AMOLED à taux de rafraîchissement de 120 Hz, une charge de 120 W et le tout nouveau logiciel Origin OS de Vivo en plus d’Android 11.