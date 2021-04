La marque de jeux iQOO a amené ses produits phares de la série 7 en dehors de la Chine. Lors d’un événement en Inde, les iQOO 7 et iQOO 7 Legend sont devenus officiels et, comme prévu, ils ne sont pas tout à fait ce que le nom pourrait vous faire croire.

L’iQOO 7 global correspond en fait à l’iQOO Neo5, avec une configuration de caméra verticale et un chipset Snapdragon 870. L’iQOO 7 chinois sera en fait connu sous le nom d’iQOO 7 Legend à l’étranger et il est livré avec le chipset Snapdragon 888 et son design développé en partenariat avec BMW M Motorsport.

Le Snapdragon 888 de l’iQOO 7 Legend est rejoint par le stockage UFS 3.1 et la RAM LPDDR5. Une grande chambre à vapeur de 4096 mm2 pour le refroidissement liquide permet de minimiser l’étranglement thermique et d’extraire des performances plus durables.

L’écran AMOLED de 6,62 pouces a une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur de son trou de perforation se trouve une caméra selfie 16MP.

La configuration arrière comprend une caméra principale de 48 MP, un vivaneau ultra-large de 13 MP et un téléobjectif 2x de 13 MP.

La batterie a une capacité de 4000 mAh, mais sa charge est plafonnée à 66 W, au lieu de 120 W de la version chinoise, en raison de problèmes liés à la certification.

L’iQOO 7 Legend coûtera 39 990 INR pour la variante de base 8/128 Go ou 43 990 INR pour l’option 12/256 Go. Il sera disponible en pré-commande aux côtés de son frère vanille à partir du 1er mai sur le propre site Web d’Amazon et d’iQOO.

Le iQOO 7 mondial a un AMOLED de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la société affirme qu’il peut atteindre une luminosité maximale de 1300 nits.

La triple caméra à l’arrière dispose d’un capteur principal Sony IMX598 de 48 MP, d’un vivaneau ultra grand angle de 13 MP avec 120 FoV et d’une caméra de base de 2 MP N & B.

La batterie de l’iQOO 7 a une capacité de 4400 mAh et correspond à la charge rapide de 66 W du Legend qui dépasse la cellule de 0 à 100% en 22 minutes, du moins selon la marque.

Étant donné que le téléphone est axé sur les jeux, il possède une couche de graphite de 6000 mm carrés, recouvrant entièrement le système de refroidissement liquide pour une meilleure dissipation de la chaleur.







vivo iQOO 7

Le vivo iQOO 7 est proposé dans les couleurs Solid Ice et Storm Black, et trois combinaisons de mémoire, offrant une grande variété d’options, en fonction du budget du consommateur. La version 8/128 Go est de 31 990 INR, le double du stockage est de 33 990 INR, tandis que l’option 12/256 Go est de 35 990 INR.

