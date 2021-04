Vivo a annoncé aujourd’hui que l’iQOO 7 devrait sortir à l’international, et l’Inde est en première ligne. Le téléphone a été lancé pour la première fois en Chine en janvier 2021 et était le deuxième au monde à intégrer le chipset Snapdragon 888.

La société est cependant en train de l’agiter pour la sortie internationale. L’iQOO 7 sera lancé avec la puce Snapdragon 870, tandis que le Snapdragon 888 sera réservé à l’iQOO 7 Legend, une version spécialement de marque lancée aux côtés de l’iQOO 7 standard.

Mis à part le processeur, il existe quelques différences clés entre les deux combinés. Plus particulièrement, la Legend 7 présente des bandes de rallye rouges et bleues le long d’un dos blanc, grâce au partenariat de Vivo avec BMW M Motorsport. En revanche, l’iQOO 7 standard sera disponible en «Storm Black» ou «Solid Ice Blue».

Le 7 Legend dispose également d’une batterie plus petite de 4000 mAh, par rapport aux 4400 mAh de l’iQOO 7, bien que les deux combinés prennent en charge une charge rapide de 66 W.







Enfin, l’iQOO 7 Legend est nettement orienté vers le jeu. Des fonctionnalités dédiées telles qu’un joystick virtuel sous l’écran, des manettes de commande avec boutons numériques sensibles à la pression et des vibrations dynamiques 4D qui répondent au recul de la direction ou du tir visent toutes à rapprocher le jeu sur l’iQOO 7 d’une expérience de console.

En ce qui concerne les points communs, les deux combinés partagent un « système de refroidissement liquide » qui combat la surchauffe et la consommation de la batterie, ainsi qu’un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz qui peut être augmenté à un « taux d’échantillonnage instantané » de 1000 Hz via une fonction d’accélération Super Touch.

Le reste de l’écran reste également identique entre les deux, avec le même écran AMOLED 6,62 pouces FHD + (2400 x 1080) avec prise en charge HDR 10+ et taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les caméras sont également similaires – les deux utilisent la même caméra principale 48Mp IMX598 et une ultra-large 13Mp. Le 7 standard les soutient avec un appareil photo monochrome de 2 Mp, mais le 7 Legend comprend un objectif de portrait de 13 Mp 50 mm plus utile.







Le stockage est disponible en 128 Go ou 256 Go, avec la norme de mémoire UFS 3.1 pour des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides. La RAM est de 8 Go ou 12 Go, et la fonction « RAM étendue » de Vivo ajoute 3 Go supplémentaires de RAM virtuelle (réallouée à partir de la ROM).

Vivo propose également cette fonctionnalité sur la série Vivo X60 à destination de l’Europe, bien que les dates d’arrivée ne soient pas confirmées. Nous surveillons séparément où acheter les téléphones X60 au Royaume-Uni.

Malgré l’annonce du lancement international, on ne sait pas si les combinés iQOO 7 parviendront en Europe ou au Royaume-Uni. Vivo a déclaré à Tech Advisor seulement en janvier dernier qu’il était «trop tôt pour dire» quand il lancerait la marque iQOO en Europe.

«Nous allons couvrir les modèles d’entrée, intermédiaire et phare sous Vivo, mais en ce qui concerne iQOO et Nex, notre stratégie est d’attendre et de voir, car nous développons d’abord la notoriété de notre marque et de nos produits, puis nous rendons certains clients fans de Vivo. Ensuite, nous allons proposer iQOO et Nex pour plus de clients de niche. »

Avant le lancement, Vivo ne nous indiquerait pas les prix des iQOO 7 et 7 Legend en Inde, mais les prix chinois sur l’iQOO 7 commencent à 3798 CNY (environ 433 £ / 586 $).

