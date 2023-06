vivo ferme sa boutique en ligne allemande

Après qu’Oppo et OnePlus aient cessé leurs ventes en Allemagne l’été dernier, à la suite d’un procès de Nokia, vivo ferme également sa boutique en ligne. En avril dernier, le tribunal allemand a statué en faveur de Nokia car vivo a apparemment enfreint un brevet de Nokia lié aux connexions WLAN in vivo des smartphones. La même raison pour laquelle Oppo et OnePlus ont dû se retirer temporairement du marché allemand.

Sans grand avertissement, le site Web de vivo est désormais fermé et les consommateurs allemands ne peuvent plus acheter de smartphone vivo dans le pays. La filiale allemande vous accueille maintenant avec une brève déclaration indiquant que les produits de vivo ne sont pas disponibles pour le moment, mais les propriétaires de smartphones vivo existants bénéficieront toujours du service client et des mises à jour logicielles.

Notamment, le procès en matière de brevet provient de la branche finlandaise de Nokia liée à l’équipementier et non de HMD Global, qui gère désormais l’activité smartphone de Nokia.

