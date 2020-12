vivo devrait annoncer la série X60 le 29 décembre alors qu’elle était également censée dévoiler les détails de son nouvel accord avec le fabricant d’objectifs ZEISS, mais pourquoi attendre – aujourd’hui, les deux sociétés ont officialisé leur collaboration et cela va au-delà d’un seul lancement.

Les deux établiront le Laboratoire d’imagerie vivo ZEISS, un programme conjoint de R&D axé sur le développement de solutions innovantes pour la technologie d’imagerie mobile. Le programme supervisera le développement conjoint et la co-ingénierie de composants optiques pour les futurs produits phares vivo.



Spark Ni, Senior Vice President & CMO of vivo (à gauche) et Joerg Schmitz, Head of ZEISS Consumer Products (à droite), annoncent un partenariat mondial d’imagerie

vivo dispose déjà de plusieurs centres de R&D en imagerie dans le monde, qui comptent plus de 700 collaborateurs au total. Mais maintenant, il peut profiter des décennies d’expérience de ZEISS dans le développement de l’optique et de l’optoélectronique.

Le partenariat lancera également la Vivo ZEISS Master Photographie campagne pour promouvoir les systèmes d’imagerie nouvellement développés et pour «inciter les utilisateurs à profiter de leur créativité avec les smartphones phares de vivo».





Appareils photo de la série vivo X60 avec objectifs ZEISS Vario-Tessar (cliquez pour voir de plus près)

Le premier produit du partenariat vivo / ZEISS sera dévoilé dans quelques semaines, la série vivo X60 avec des objectifs ZEISS Vario-Tessar dotés du revêtement antireflet T * (les détails de la caméra qui fuient offrent un aperçu de ce à quoi s’attendre) . Le X60 utilisera également les algorithmes 3D PoP de ZEISS pour le rendu bokeh. La technologie de caméra co-développée avec ZEISS sera également une fonctionnalité premium pour les futurs téléphones vivo haut de gamme.

La source