vivo et iQOO révèlent le calendrier de déploiement de FuntouchOS 15 (Android 15 bêta)

vivo et iQOO seront parmi les premières marques à mettre à jour leurs téléphones actuels vers le nouveau Android 15 avec Funtouch OS 15. Les deux marques ont publié des calendriers pour les mises à jour en Inde.

À partir de la mi-octobre, les produits phares X recevront le nouveau système d’exploitation : vivo X100, X100 Pro et X Fold3 Pro. Ils seront rejoints par l’iQOO 12. Puis, à la mi-novembre, les anciens X-phones, vivo X90 et X90 Pro, ainsi que l’iQOO 11 feront également le saut vers le nouveau système d’exploitation. Les dernières mises à niveau à déployer en 2024 concerneront plusieurs téléphones de la série V, ainsi que les Y200 Pro et T3 Ultra, ainsi que l’iQOO Neo9 Pro.









Chronologie du déploiement de Funtouch OS 15 (basé sur Android 15 bêta) pour les téléphones vivo et iQOO

D’autres modèles seront mis à jour au cours des premiers mois de 2025. Ci-dessus se trouve la liste complète des téléphones Vivo et iQOO. Notez que cette version sera basée sur Android 15 Beta, la version stable sera déployée plus tard. Notez également que le déploiement se fera par lots et que certains utilisateurs ont déjà reçu la version bêta, quelques semaines avant la date prévue.

Voici à quoi s’attendre de Funtouch OS 15. Les principales mises à niveau incluent le mode Ultra Game, des animations plus fluides, des temps de démarrage d’application améliorés et une technologie de compression de mémoire améliorée, l’AI Image Lab et bien plus encore.

Source 1 | Source 2