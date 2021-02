vivo entre sur les marchés roumain et tchèque, la Serbie et l’Autriche suivront

À la fin de l’année dernière, vivo a annoncé son entrée sur six marchés européens, le plan pour 2021 est de doubler cela et d’avoir une présence officielle vivo dans 12 pays. La Roumanie et la Tchéquie arrivent en tête et seront suivies par la Serbie et l’Autriche avant la fin juin.

La société promet d’apporter des smartphones haut de gamme, des smartphones dotés de systèmes de caméra avancés co-conçus avec ZEISS. Aucun nom n’a été cité dans le communiqué de presse, mais il n’y a en réalité que trois options: les vivo X60 et X60 Pro et le X60 Pro +.









vivo X60 5G • vivo X60 Pro 5G • vivo X60 Pro + 5G

Bien sûr, rien ne garantit que nous verrons les trois, mais ce sont les trois seuls avec un logo ZEISS sur la bosse de la caméra. Aucun d’entre eux n’est encore apparu nulle part en Europe, pas même les six marchés d’origine.

Il y a de fortes chances que vivo attende le début du championnat de l’UEFA EURO. Ce sera une excellente opportunité de marketing car la société est le partenaire officiel de l’UEFA pour les smartphones pour les championnats 2020 et 2024 (note: l’édition 2020 a été repoussée à cette année en raison de la pandémie).

Quoi qu’il en soit, vivo a déjà lancé les sites locaux roumains et tchèques. Vous pouvez aller les vérifier, mais aucun magasin n’est lié, vous ne pouvez donc rien acheter (pour le moment).