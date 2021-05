vivo dévoilera ses premiers écouteurs TWS antibruit le 20 mai

vivo a publié une vidéo teaser pour ses premiers bourgeons TWS à réduction de bruit appelée vivo TWS 2. La vidéo porte principalement sur la conception des bourgeons et confirme la date d’annonce – le 20 mai.

Le TWS 2 adoptera un design intra-auriculaire, assez similaire aux AirPods Pro mais avec des tiges plus courtes. Il existe également un bouton dédié à la suppression active du bruit et le boîtier semble un peu plus grand qu’avant, ce qui suggère également une durée de vie de la batterie plus longue.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la paire sera annoncée le 20 mai mais les ventes réelles commenceront le 1er juin.

La source (en chinois)