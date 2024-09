vivo dévoile Funtouch OS 15 : une nouvelle ère de fluidité

SHENZHEN, Chine, 29 septembre 2024 /CNW/ — vivo a annoncé aujourd’hui le lancement de Funtouch OS 15 pour les utilisateurs des marchés internationaux, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’expérience mobile fluide et améliorée. S’appuyant sur les commentaires et les demandes des utilisateurs, le dernier Funtouch OS 15 est la version vivo de la nouvelle version d’Android 15, offrant une fluidité inégalée, une suite de nouvelles options de personnalisation et des fonctionnalités optimisées axées sur la photographie, les jeux et la productivité. Funtouch OS 15 connecte de manière transparente les utilisateurs de Vivo au monde numérique, améliorant ainsi l’efficacité au quotidien.

Allez au-delà de la douceur : découvrez une fluidité inégalée

Funtouch OS 15 améliore la fluidité globale du système Android et les éléments animés qui donnent vie à l’appareil. En remplaçant l’algorithme Fair Scheduling existant d’Android par le modèle de planification prioritaire exclusif de vivo, Funtouch OS 15 donne la priorité à la puissance de calcul pour les processus de premier plan. Cela entraîne une augmentation de 15 % de la vitesse moyenne de démarrage des applications, même dans des scénarios de surcharge.

Pour améliorer encore les performances, la nouvelle technologie d’amélioration de la mémoire utilise un algorithme de compression de mémoire zRAM optimisé, ce qui entraîne une augmentation remarquable de 40 % de la vitesse de compression. De plus, il réduit la consommation de mémoire GPU pour les applications en arrière-plan, permettant aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications simultanément sans compromettre la fluidité de l’appareil.

Funtouch OS 15 introduit également Origin Animation, une approche exclusive de vivo, une approche innovante qui améliore la fluidité de l’animation et la réactivité des interactions. Le moteur Lightning-Speed ​​Engine crée un canal dédié à l’exécution des animations et améliore la vitesse de réponse au démarrage des applications de 20 %. Inspiré de la nature, l’Aqua Dynamic Effect améliore les interactions du système avec des effets animés qui évoquent le mouvement de l’eau, rendant chaque interaction plus fluide et plus naturelle. Enfin, plus de 700 scénarios tactiles ont été optimisés sur la base de recherches approfondies en matière d’ergonomie, garantissant une expérience tactile fluide et constante.

Remarque : ces fonctionnalités ne sont disponibles que sur certains modèles. Les données sont obtenues auprès des laboratoires de l’entreprise. Les performances réelles prévaudront.

Naturellement vous : créez votre propre espace numérique

Funtouch OS 15 permet aux utilisateurs d’exprimer leur individualité. Avec plus de 3 800 éléments de conception repensés, y compris des couleurs système, des polices, des icônes et des illustrations mises à jour, Funtouch OS 15 offre une esthétique épurée et minimaliste. Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leurs appareils avec un large éventail d’options, notamment neuf thèmes système généraux et une variété de fonds d’écran statiques, immersifs et vidéo. Quatre nouvelles animations de reconnaissance d’empreintes digitales, des styles d’icônes d’application personnalisables et des formes et tailles d’icônes réglables offrent un contrôle encore plus grand sur l’interface utilisateur.

Soyez pro, c’est si simple : l’efficacité à portée de main

Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les smartphones dans la vie quotidienne, Funtouch OS 15 améliore la créativité, élève le divertissement et augmente l’efficacité. AI Image Lab permet aux utilisateurs d’améliorer automatiquement la qualité des photos et de supprimer les ombres des documents à l’aide d’outils basés sur l’IA. Pour les joueurs mobiles passionnés, le mode Ultra Game amélioré introduit une barre latérale pratique avec un panneau de performances, des outils de jeu et la fonction Game Small Window. Cela permet un accès rapide aux applications sociales et des réglages faciles, tels que le taux de rafraîchissement de l’écran et le taux d’échantillonnage tactile, sans interrompre le jeu.

En termes de productivité, la fonctionnalité optimisée Link to Windows de Funtouch OS 15 améliore la collaboration entre appareils vivo et les PC, permettant aux utilisateurs de synchroniser le contenu en temps réel, de gérer efficacement le partage de fichiers, d’afficher des photos récentes sur tous les appareils, et bien plus encore. De plus, la fonctionnalité S-Capture révisée permet désormais les annotations pendant l’enregistrement d’écran, prend en charge plusieurs pistes audio et comprend un panneau de commande pour le volume du microphone et les enregistrements sonores du système.

Disponibilité

Funtouch OS 15 sera disponible pour mise à niveau à partir de la mi-octobre sur vivo X Fold3 Pro, X100 Series et iQOO 12.

À propos de Vivo

vivo est une entreprise technologique qui crée d’excellents produits basés sur une valeur axée sur le design, avec comme noyaux les appareils intelligents et les services intelligents. L’entreprise vise à construire un pont entre l’humain et le monde numérique. Grâce à une créativité unique, vivo offre aux utilisateurs une vie mobile et numérique de plus en plus pratique.

Tout en rassemblant et en développant les meilleurs talents locaux pour offrir l’excellence, vivo s’appuie sur un réseau de centres de R&D en Shenzhen, Dongguan, Nankin, Pékin, Hangzhou, Shanghai, Xi’an et davantage de villes, notamment la 5G, l’intelligence artificielle, le design industriel, la photographie et d’autres technologies émergentes. vivo a également mis en place un réseau de fabrication intelligent (y compris ceux autorisés par vivo), avec une capacité de production annuelle de près de 200 millions de smartphones. À l’heure actuelle, vivo a étendu son réseau de vente dans plus de 60 pays et régions et est apprécié par plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde.

Conformément aux valeurs fondamentales de l’entreprise, qui incluent Benfen*, l’orientation utilisateur, la valeur axée sur le design, l’apprentissage continu et l’esprit d’équipe, vivo a mis en œuvre une stratégie de développement durable avec la vision de devenir une entreprise de classe mondiale plus saine et plus durable.

*« Benfen » est un terme décrivant l’attitude consistant à faire les bonnes choses et à faire les choses correctement – ​​ce qui est la description idéale de la mission de vivo consistant à créer de la valeur pour la société.

SOURCE vivo

vivo, Fred, [email protected]