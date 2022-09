vivo devient le smartphone officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 commence dans moins de deux mois, le Qatar étant l’hôte. Pour la deuxième coupe du monde consécutive, l’association de football s’associe à vivo, qui sera le partenaire smartphone officiel pendant l’événement.

Le partenariat a été annoncé hier lors du lancement de vivo X Fold+, un jour qui a coïncidé avec le 118e anniversaire de la FIFA.

Le partenariat de cette année mettra le logo de vivo dans les principaux spots publicitaires tels que les panneaux sur la ligne de touche, le panneau arrière pour les interviews et d’autres représentations visuelles. En retour, la société fournira des produits phares “à la pointe de l’industrie” au personnel de la Coupe du Monde de la FIFA pour achever les préparatifs et “dynamiser la tenue réussie” du tournoi.

Ce partenariat est une autre étape pour vivo dans son voyage mondial, l’aidant à obtenir une plus grande reconnaissance de la marque. Depuis 2014, la société s’est développée dans plus de 60 pays et régions, et avec son apparition au Qatar, elle s’attend à atteindre une audience mondiale de 5 milliards, dont 400 millions d’utilisateurs in vivo actifs.

vivo s’est également associé à la FIFA lors de la Coupe arabe au Qatar l’année dernière, ainsi qu’à l’UEFA pour l’Euro 2020 (qui a participé en 2021 après son report en raison du COVID-19).