vivo détaille les mises à niveau des caméras de la série X90 et partage des échantillons de caméras

vivo et Zeiss ont travaillé dur pour développer la technologie de caméra pour la prochaine série de produits phares X90. Le système se compose de plusieurs parties qui sont responsables de tâches spécifiques. L’objectif final du système est de créer une image numérique qui correspond parfaitement à ce que l’œil humain voit dans la scène.

Cette génération se concentre sur deux scènes principales qui sont encore délicates pour les smartphones : la prise de vue de portraits et la prise de vue de nuit. Une partie de cette technologie a été développée par vivo elle-même, une partie a été développée en collaboration avec son partenaire d’imagerie Zeiss.

Cela commence par le système optique, qui utilise des lentilles et des revêtements avancés et améliore également le rapport signal/bruit du capteur d’image. Après cela, le moteur de restauration True Color est chargé de déterminer la bonne balance des blancs.

























Échantillons de caméras de la prochaine série vivo X90

Vient ensuite le moteur de qualité d’image ultra-clair, un algorithme de super-résolution qui utilise un modèle virtuel de l’objectif pour récupérer environ 35 % des informations perdues en raison d’imperfections optiques. Un mode multi-images est disponible pour améliorer encore plus la qualité de l’image et la plage dynamique. Ceci est particulièrement utile pour un objectif périscope.













Démo de plage de zoom : 0,6x • 1x • 2x • 3,5x

Pour une représentation réaliste d’une scène, le système doit comprendre son environnement, de sorte que le téléphone mesure la luminosité et la température de couleur de la lumière ambiante.

Le système suivant est dédié à la photographie de portrait et est lui-même divisé en trois parties. La première partie tente de comprendre la scène et détecte jusqu’à 103 points caractéristiques sur le visage et prend également en compte la pose du sujet. Les deux parties suivantes divisent le travail – l’une traite du sujet et applique des filtres de beauté d’apprentissage automatique, l’autre ajuste l’arrière-plan en ajustant plusieurs cadrans (flou, ton, luminosité, etc.).

Il existe un autre système dédié, celui-ci utilisé pour la photographie en basse lumière. La sensibilité maximale a été doublée et l’appareil photo peut atteindre 102 400 ISO. Le système est assez bon pour capturer une photo d’un ciel nocturne étoilé sans trépied ou une longue exposition, dit vivo.

Du côté de la caméra, vivo indique que le capteur utilisé dans les produits phares de la prochaine génération aura une sensibilité à la lumière 77 % supérieure à celle du capteur ISOCELL GNV personnalisé utilisé dans la série X80. vivo et Zeiss développent également un nouvel objectif portrait 50 mm.









Une comparaison nocturne entre le prochain produit phare de vivo et un concurrent sans nom

Une grande partie du traitement est gérée par un nouveau moteur d’accélération, ce qui semble être un successeur du V1 ISP. Il a été développé en interne et accélère les tâches d’apprentissage en profondeur et de vision par ordinateur, il combine les approches traditionnelles des FAI avec des solutions modernes basées sur l’IA.

Le matériel de traitement personnalisé a été conçu pour fonctionner également sur vidéo. Pour gérer toutes les données requises, il y a une SRAM intégrée sur la puce vivo personnalisée. Comparé à la RAM hors puce, cela a une latence plus faible et utilise moins d’énergie. Selon vivo, sa puce peut atteindre 16,3 billions d’opérations par seconde (TOPS) par watt.

Ce n’était qu’un aperçu du système de caméra de la série vivo X90. La société n’a pas encore fixé de date d’annonce, mais la nouvelle série devrait arriver dans les prochains mois.