vivo définit l’annonce du X90 pour le 26 juin

vivo dévoilera les vivo X90 le 26 juin lors d’un événement spécial en Chine. La nouvelle a été officialisée sur la chaîne Weibo de vivo aux côtés d’une collection de photos de rue capturées avec le téléphone.

vivo a donné les X90 au photographe Mangum Alex Webb, qui a un style vibrant et coloré, qui fonctionne bien pour montrer ce que les vivo X90 peuvent faire.

















Échantillons officiels d’appareils photo vivo X90s

Le vivo X90s utilisera le nouveau chipset Dimensity 9200+, mais devrait par ailleurs être identique ou proche, comme le X90 alimenté par Dimensity 9200.

Cela signifie que les X90 auront un écran AMOLED de 6,78 pouces 1260x2800px 120Hz, 8 Go ou 12 Go de RAM et une batterie de 4 810 mAh avec une charge de 120 W. Pour les appareils photo, les X90 apporteront un appareil photo large de 50MP 1/1,49″, un zoom 12MP 1/2,93″ 2x et un ultra large 12MP 1/2,93″. Il y a un selfie 32MP à l’extrémité opposée.

Source | Via