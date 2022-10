vivo décernera des récompenses aux fans de football pour leurs publications créatives sur Instagram

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, démarre dans un peu plus d’un mois (le 20 novembre) et le fabricant de smartphones vivo (en tant que partenaire officiel de l’événement) a concocté plusieurs façons pour les fans de s’engager avec le championnat, la marque et de gagner des cadeaux officiels. le chemin.

La campagne s’appelle #vivoGiveItaShot et est déjà en cours – la «vague 1» demande aux fans de publier des photos ou des vidéos combinant des éléments de football et de vivo sur Instagram. Vous pouvez en publier autant que vous le souhaitez, alors déchaînez-vous (n’oubliez pas d’utiliser le hashtag).

Les 10 participants les plus créatifs gagneront un smartphone vivo et un ballon de football officiel de la FIFA (consultez les termes et conditions ici). La première vague se poursuivra jusqu’au 16 novembre.

La vague 2 commence quelques jours avant cela le 14 novembre et se termine le 31 décembre. Cette vague se concentrera sur TikTok, qui comportera un filtre vivo spécial que les fans pourront utiliser pour partager et célébrer des moments spéciaux.

En plus des activités en ligne, il y aura également des défis hors ligne, afin que les fans du monde entier puissent vivre une partie de l’excitation même s’ils ne peuvent pas assister à la Coupe du monde.

Si vous souhaitez simplement discuter, vivo organisera des conversations en ligne à l’aide du hashtag #vAreHereToShare en décembre avant le dernier match de la Coupe.

vivo est un sponsor de la FIFA depuis 2017 et a déjà soutenu la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017, la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et la Coupe Arabe de la FIFA 2021. Le vivo X Fold+ sera largement présenté lors de l’événement à venir, apparaissant lors de la préparation et de la mise en scène des matchs.

