vivo confirme que le X80 Pro+ a été annulé, alors que nous nous tournons vers l’attente du X90 Pro+

Il y a quelques semaines, nous avons appris que vivo se préparait à dévoiler le X80 Pro + en septembre, cependant, ces plans ont rencontré des retards inattendus. Nous sommes presque en octobre maintenant et toujours pas de Pro+ en vue, nous avons donc parlé à un représentant de la société juste après le lancement de vivo X Fold+.

Ils nous ont annoncé la mauvaise nouvelle : le vivo X80 Pro+ a été annulé. Eh bien, “mauvais” est relatif puisque la prochaine génération est presque là. La série vivo X70 a été dévoilée début septembre 2021, puis fin avril 2022 est venue la série X80. Il est temps que les modèles X90 arrivent.

Le vivo X80 Pro restera le meilleur téléphone de la série X80

vivo ne nous a pas donné de détails officiels sur ce lancement, mais leakster Univers de glace rapporte que le vivo X90 Pro+ arrive en décembre. Il contiendra un capteur principal de 1 ”et un nouveau capteur téléobjectif (et un traitement téléobjectif sur mesure), ainsi que le prochain chipset Snapdragon 8 Gen 2, la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0, ainsi qu’un écran Samsung E6 AMOLED.

Le X80 Pro + était censé comporter le Snapdragon 8+ Gen 1 (par rapport à l’original 8 Gen 1) et il était question d’une mise à niveau de la caméra – remplaçant les télécaméras 12MP 2x et 8MP 5x du X80 Pro par une paire de modules 50MP (un avec un capteur JN1, un avec JN2). Cependant, l’appareil photo principal était toujours censé utiliser le capteur GNV 1/1,3″ (une version personnalisée du GN1 de Samsung).

Cela aurait été une mise à niveau solide si elle avait été lancée ce mois-ci, mais compte tenu des retards, il est plus logique de passer directement au X90 Pro +. Tout d’abord, le 8 Gen 2 a été spécialement conçu pour les fonderies de TSMC (le 8+ Gen 1 était un travail un peu urgent), et les nouvelles normes de RAM et de stockage promettent des bandes passantes plus élevées et une consommation d’énergie réduite (jusqu’à 46% dans le cas de UFS 4.0). De plus, les capteurs 1″ seront la prochaine grande chose (littéralement) pour les produits phares axés sur la caméra.