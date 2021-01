Vivo confirme le lancement de la série X60 en Europe

Vivo a officiellement confirmé que la série phare X60 récemment annoncée est en route vers l’Europe, mais elle arrivera sans l’une des fonctionnalités les plus intéressantes des téléphones: OriginOS.

C’est selon Seon Hwang, vice-président principal et directeur du marketing de Vivo Europe, qui a déclaré à Tech Advisor que les téléphones X60, dévoilés en Chine le 29 décembre, arriveront en Europe et, espérons-le, au Royaume-Uni, en 2021.

« Nous allons certainement apporter notre prochain modèle de série X cette année, c’est sûr », a déclaré Hwang, faisant référence à la série X60. Ils rejoindraient le X51, lui-même un X50 Pro renommé, lancé au Royaume-Uni en octobre dernier.

Comme le X51, le X60 et le X60 Pro sont dominés par une caméra arrière de 48Mp avec un cardan intégré – une innovation qui offre une stabilité accrue pour la vidéo et la photographie de nuit, cette fois renforcée par la marque Zeiss grâce à un nouveau partenariat de R&D entre les entreprises.







Le Vivo X60 (centre) et X60 Pro (gauche et droite)



Les téléphones X60 comprennent également des objectifs portrait ultra-larges et zoom 2x – avec un téléobjectif périscope 5x supplémentaire sur le modèle Pro – et sont les premiers appareils alimentés par le chipset Samsung Exynos 1080 5nm.

La série X60 marque également un développement logiciel majeur pour Vivo, avec le très décrié FuntouchOS officiellement retiré et remplacé par OriginOS, un skin lourd en widgets construit autour des commentaires des utilisateurs en temps réel.







Peut-être étonnamment, pour le moment, il n’est pas prévu d’apporter le nouveau système d’exploitation aux appareils européens de la société, qui utilisent actuellement une offre Android dépouillée et quasi-stockée.

«Pour l’instant, nous allons rester sur cette voie et nous concentrer sur Android pur», a expliqué le directeur européen des relations publiques de Vivo, Thomas Kahmann. «Peut-être qu’à l’avenir, OriginOS pourrait être un sujet pour les marchés européens, mais de notre point de vue, cette piste sur laquelle nous sommes s’est avérée être la bonne voie.

Cela s’explique en partie par le fait que Vivo est l’une des rares marques à dire qu’elle a déjà mis à niveau tous les téléphones européens vers Android 11 – ce qui est plus facile en n’ayant que quatre à s’inquiéter, mais ce que Kahmann appelle toujours une «grande réussite».

« Ce pur Android, bien sûr, il sera affiné », at-il ajouté. «Nous apprenons beaucoup de choses … il y a quelques petites améliorations parce que nous avons reçu des commentaires et des souhaits sur ce que les consommateurs veulent ajouter au stock Android.»







Le Vivo X51 au Royaume-Uni utilise Android en quasi-stock



Cependant, la décision de s’en tenir au stock ne se limite pas à l’apparence et à la convivialité du système d’exploitation, a ajouté Hwang.

«OriginOS est également très étroitement associé à notre AI Jovi», a-t-il expliqué. «Les clients européens n’utilisent pas vraiment les fonctionnalités de l’IA … nous avons encore un écart dans la manière dont ils les utilisent [phones] sur le marché chinois et sur le marché européen, nous ferions donc mieux de nous en tenir au pur stock Android. »

«Nous voulons être vraiment, vraiment clairs sur notre communication», a ajouté Kahmann. «Nous voulons nous assurer que les consommateurs savent quelles fonctionnalités peuvent être utilisées, et nous voulons nous assurer qu’ils ne sont pas confrontés à une fonctionnalité Jovi totalement dépouillée … cela n’a aucun sens s’il existe de meilleures alternatives que les utilisateurs aiment déjà ici le marché. »

Le X51 a été lancé l’année dernière aux côtés de trois téléphones de la ligne budgétaire de la série Y de Vivo, et Hwang a clairement indiqué que Vivo avait toujours l’intention d’étendre sa présence européenne dans les segments budget et milieu de gamme.

«Nous allons certainement amener une autre série Y à la position inférieure à 300 €», a déclaré Hwang, «et ensuite nous apporterons une autre gamme de modèles, entre le X et le Y, car dans cette gamme de prix, nous ne le faisons toujours pas. avoir un produit. »

Hwang n’entrerait pas dans les détails, mais le meilleur pari pour ce segment de milieu de gamme est la série V de Vivo – les téléphones V20 lancés en Chine à l’automne dernier, et en examinant le V20 standard, notre plus grande plainte était simplement que ce n’est pas officiellement disponible dans les magasins britanniques.







Le Vivo V20



Après cela, le plan est finalement d’amener les sous-marques de Vivo – y compris les téléphones phares Nex et les appareils iQOO destinés aux passionnés – à l’ouest aussi, bien que Hwang ait déclaré qu’il était «trop tôt pour dire» quand.

«Nous allons couvrir les modèles d’entrée, intermédiaire et phare sous Vivo, mais en ce qui concerne iQOO et Nex, notre stratégie est d’attendre et de voir», a-t-il expliqué, «parce que nous construisons d’abord notre notoriété de marque et notre rendre certains clients fans de Vivo. Ensuite, nous allons proposer iQOO et Nex pour plus de clients de niche. »

Les Vivo X60 et X60 Pro sont maintenant disponibles en Chine, avec un X60 Pro + de spécifications plus élevées qui suivra bientôt. Il n’y a pas encore de date fixe pour une sortie au Royaume-Uni ou en Europe, bien que nous parlions du lancement du X60 lors du dernier épisode de notre podcast Fast Charge.

