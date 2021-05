vivo apporte le X60 Pro en Europe aux côtés du milieu de gamme Y52 5G et Y72 5G

Près de six mois après l’annonce des produits phares de vivo X60 en Chine, le X60 Pro fait son chemin vers l’Europe. Le téléphone équipé du Snapdragon 870 qui servira de smartphone officiel de l’UEFA EURO 2020 au prix de 799 € / 749 £ avec des soldes le 3 juin.Le vivo X60 Pro sera disponible dans les couleurs Midnight Black et Shimmer Blue.

Vous obtenez un affichage rapide du taux de rafraîchissement de 120 Hz et une configuration de caméra polyvalente soulignée par une caméra 48MP avec capteur IMX598 de Sony et OIS 4 axes. Il existe également un vivaneau ultra-large de 13 MP et un module de téléobjectif de 13 MP capable de zoom optique 2x. Il existe également une batterie de 4200 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W.

N’hésitez pas à consulter notre revue détaillée ici pour en savoir plus sur les avantages et les inconvénients du X60 Pro.

Parallèlement au X60 Pro, vivo propose deux offres de milieu de gamme sur le Vieux continent avec le Y52 5G et le Y72 5G. Le Y52 est un nouvel appareil bien que nous n’ayons pas sa fiche technique complète pour le moment.

Le Y52 contient un écran FHD + de 6,58 pouces avec une caméra selfie de 8 MP, une batterie de 5000 mAh avec changement de 18 W et une configuration à quatre caméras avec un tireur principal de 48 MP et deux modules auxiliaires de 2 MP. Ces spécifications correspondent à celles du vivo Y31, bien qu’il reste à voir quel chipset est utilisé dans le Y52.

Le Y72 5G avait déjà été annoncé en Thaïlande le mois dernier. Il contient un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec une résolution FHD + et dispose du chipset Dimensity 700 à la barre.Le département de la caméra est titré par un jeu de tir principal de 64MP. Il existe également un vivaneau ultra-large 8MP et une caméra macro 2MP.







vivo Y72 5G en Graphite Black et Dream Glow

Le téléphone apporte une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W et exécute Funtouch OS 11.1 sur Android 11. Le Y72 5G est disponible dans les couleurs Dream Glow et Graphite Black. Le prix commence à 299 € avec les premières ventes prévues pour juillet.