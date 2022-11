vivo annonce OriginOS 3 avec des améliorations sous le capot

Lors de sa conférence annuelle des développeurs, vivo a parlé de son OriginOS 3 basé sur Android 13. La version de cette année se concentre sur l’arrière-plan. Les animations sont améliorées et vous obtenez maintenant des fenêtres interactives et redimensionnables pour les applications qui les prennent en charge, mais la plupart le font quand même. Mais dans l’ensemble, il s’agit davantage de performances et d’améliorations sous le capot.









Applications en mode fenêtre

OriginOS 3 propose une informatique intelligente et adaptative et une planification de la couche inférieure. De ce fait, le système privilégiera toujours ce qui est important au premier plan mais appliquera également un effet “anti-âge” pendant 48 mois. Cela signifie essentiellement qu’OriginOS 3 ne ralentira pas avec le temps.

Si le système doit fermer une application sur liste blanche en raison d’une mémoire insuffisante, il enregistrera le dernier état de l’application et une fois que vous y reviendrez, rien ne sera perdu.

Une caractéristique intéressante qui pourrait avoir un potentiel à l’avenir est liée à la fluidité des mouvements. Si le système détecte moins d’images lors d’une transition ou d’une animation, il remplacera les images manquantes par un écran soi-disant noir et améliorera la fluidité visuelle perçue. Cependant, cela ne fonctionne qu’en mode 60 Hz.

Un dossier de widgets d’icônes a été ajouté et vous pouvez appuyer sur l’application elle-même dans le dossier pour l’ouvrir. Cela ressemble beaucoup aux dossiers interactifs HarmonyOS de Huawei et Honor’s Magic UI sur l’écran d’accueil.

Bien sûr, toute la présentation était en chinois et il s’agissait des versions chinoises des combinés de vivo. Cependant, la plupart des fonctionnalités, sinon toutes, seront probablement intégrées aux unités globales fonctionnant sur Funtouch OS.

