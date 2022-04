vivo annonce les nouveaux T1 5G et T1x 4G

vivo a lancé le T1x prêt pour la 5G en octobre dernier avec le SoC Dimensity 900 et la société propose maintenant sa version 4G uniquement, alimentée par la puce Snapdragon 680.

Le vivo T1x 4G est livré avec deux options de RAM (4 Go et 8 Go) et autant de choix de stockage (64 Go et 128 Go). Il dispose d’un emplacement pour carte microSD dédié pour l’extension de stockage. Le smartphone exécute Funtouch OS 12 prêt à l’emploi, basé sur Android 12.

Le vivo T1x 4G est construit autour d’un écran LCD FullHD+ de 6,58″ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une encoche pour la caméra selfie 8MP. Son panneau arrière résistant aux empreintes digitales a un “revêtement rideau givré” pour une “sensation soyeuse” et arbore un îlot rectangulaire boîtier flash et trois caméras – primaire 50MP, macro 2MP et profondeur 2MP.

Le smartphone alimenté par Snapdragon 680 comprend un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 18 W.

Le vivo T1x 4G mesure 8 mm d’épaisseur, pèse 182 grammes et propose deux options de couleur – Gravity Black et Space Blue. Sa version 4 Go/64 Go est au prix de 699 RM (160 $/150 €) et le modèle 8 Go/128 Go est à 899 RM (205 $/190 €). Les deux sont disponibles à l’achat en Malaisie via le site Web officiel de l’entreprise et les détaillants en ligne avec une remise à durée limitée – variante 4 Go/64 Go à RM649 (150 $/140 €) et variante 8 Go/128 Go à 799 RM (185 $/170 €).









vivo T1x 4G

Parallèlement au T1x 4G, vivo a également annoncé un nouveau T1 5G. Nous disons “nouveau” car il existe déjà deux téléphones vivo T1 prêts pour la 5G sur le marché – l’un avec 5G dans le nom et l’autre sans. Le premier a été lancé en février, tandis que le second a été dévoilé en octobre dernier. Vous pouvez consulter leurs spécifications détaillées ici.











vivo T1 (SD 778G) • vivo T1 5G (SD 695) • vivo T1 5G (SD 778G)

Le nouveau vivo T1 5G est alimenté par le SoC Snapdragon 778G, démarre Funtouch OS 12 et est livré dans une configuration de mémoire unique de 8 Go/128 Go. Il contient un AMOLED FullHD + 6,44 “90 Hz avec une luminosité maximale de 1 300 nits et une certification HDR10 +.

Le département de la caméra se compose d’un tireur selfie 16MP à l’intérieur de l’encoche et d’un appareil photo principal 64MP à l’arrière du téléphone rejoint par des unités macro ultra larges 8MP et 2MP.

Le reste des points forts du nouveau vivo T1 5G comprend un lecteur d’empreintes digitales intégré, USB-C, une prise en charge Hi-Res Audio, un refroidissement par chambre à vapeur et une batterie de 4 700 mAh avec une charge de 66 W.

Le nouveau vivo T1 5G est proposé dans les couleurs Turbo Black et Turbo Cyan. Il est au prix de 1 299 RM (300 $/280 €) en Malaisie et est disponible sur le site officiel de vivo avec une remise à durée limitée de 50 RM (12 $/10 €).









Nouveau vivo T1 5G alimenté par le SoC Snapdragon 778G

