vivo annonce Funtouch OS 13, la première version bêta déjà déployée

vivo vend ses smartphones avec deux systèmes d’exploitation différents – OriginOS Ocean en Chine et Funtouch dans le monde entier. Aujourd’hui, la société a confirmé que ses appareils à l’étranger recevront Funtouch OS 13, basé sur Android 13. La liste d’éligibilité comprend plus de 50 appareils des marques vivo et iQOO.

Les améliorations majeures incluent l’épinglage d’applications pour empêcher quelqu’un d’autre de regarder d’autres applications, un contrôle amélioré via iManager et un nouvel anneau stabilisateur dans le viseur lors de la prise de photos.

FunTouch fournit des moyens supplémentaires de personnaliser les graphiques de l’écran d’accueil, y compris les icônes correspondant à l’arrière-plan, au système. Le menu Paramètres peut être d’une seule couleur, grâce à la fonction Icône monochrome, qui est une mise à jour délicieuse pour ceux qui préfèrent une apparence simpliste.

La fonction d’épinglage d’application n’est qu’une des améliorations de la sécurité. Les utilisateurs peuvent également masquer certaines photos de leurs appareils – c’est une option via le menu à trois points de la galerie.

L’application iManager est la propre solution de vivo pour avoir toutes les commandes du téléphone en un seul endroit. Avec Funtouch 13, la surveillance du temps d’utilisation des applications et de l’expérience utilisateur est beaucoup plus simple.

Un robinet ferme les applications qui sont lourdes sur le processeur, et l’application peut désormais réduire les applications actives et ajuster la fréquence du processeur en fonction des capacités de refroidissement du téléphone.

Le montage vidéo vous permet désormais de couper le son tout en apportant des modifications à certains segments, ce qui constitue une énorme amélioration, en particulier à l’ère des vidéos TikTok et Reelss.

L’édition de photos peut maintenant se produire dans le viseur – un simple balayage horizontal sélectionne la vibrance, la luminosité, le contraste et l’exposition, tandis que verticalement, il va entre +100 et -100.









modifications photo et vidéo vivo Funtouch 13

Nous avons reçu une feuille de route de vivo et iQOO. Il s’agit de la version bêta de Funtouch 13, mais la version stable devrait suivre de près. Voici la liste complète des appareils qui sont en ligne pour obtenir l’interface utilisateur basée sur Android 13 :









Feuille de route Funtouch OS 13 pour vivo et iQOO