Vivo affirme que son nouveau téléphone X90 Pro peut se recharger complètement en 30 minutes

La nouvelle ligne téléphonique phare de Vivo est arrivée dans la foulée du plus grand rival Android de la société. Le fabricant de téléphones chinois a annoncé vendredi les nouveaux X90 et X90 Pro, quelques jours seulement après Lancement du Galaxy S23 de Samsung. Les principales caractéristiques du X90 Pro sont son chargeur de 120 watts et le capteur Sony IMX 989 de 1 pouce, qui est utilisé dans l’appareil photo principal.

J’ai eu la chance de tester le Vivo X90 Pro pendant une courte période avant le lancement, où j’ai concentré mon attention sur le test de l’appareil photo. Dans mon temps limité avec le téléphone, j’ai trouvé qu’il offrait une gamme polyvalente de prises de vue avec clarté de jour comme de nuit, et qu’il avait une belle profondeur de champ. Parfois cependant, les photos ne s’avéraient pas aussi lumineuses que prévu, même pendant la journée, ce qui m’a surpris car ce téléphone est équipé d’un capteur Sony IMX 989 de 1 pouce. Les capteurs plus grands sont conçus pour laisser entrer plus de lumière et sont donc destinés à permettre la production d’images plus lumineuses et plus claires.

Outre l’appareil photo, le Vivo X90 Pro possède toutes les caractéristiques caractéristiques d’un produit phare haut de gamme en 2023. Il y a un écran AMOLED de 6,78 pouces, trois caméras accompagnées de deux caméras de 50 mégapixels, une grande batterie et une charge rapide de 120 watts. . Le 12T Pro de Xiaomi a aussi une charge rapide de 120 watts et c’était ma fonctionnalité préférée sur ce téléphone malgré le fait qu’il dispose également d’un appareil photo de 200 mégapixels.

Sareena Dayaram/Crumpe



Il convient de souligner que le Vivo X90 Pro fonctionne sur la puce Mediatek Dimensity 9200. C’est une divergence par rapport à la dernière gamme de téléphones Galaxy S23 de Samsung, qui fonctionnent sur le Snapdragon 8 Ge 2 de Qualcomm. Il n’y a également qu’une seule variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Les informations sur les prix n’étaient pas disponibles au moment d’écrire ces lignes. Mais attendez-vous à une sortie internationale dans certaines parties de l’Europe et de l’Asie pour la série X90. Il n’y a pas de sortie américaine prévue pour le moment.

Sareena Dayaram/Crumpe



Choix de design étrange du X90 Pro à l’arrière

Pour un téléphone en 2023, le design du X90 Pro apparaît relativement ordinaire de face. L’écran rectangulaire a des bords incurvés et comporte une découpe perforée au centre abritant la caméra selfie. Mais retournez-le et vous verrez une barre étroite traverser la largeur du châssis (sous le module de caméra).

Non, ce n’est pas une barre d’appareil photo comme on le voit sur la gamme Pixel 7 de Google, c’est simplement une barre plate arborant les mots « Xtreme Imagination » à l’arrière du téléphone. Franchement, cela fait un choix bizarre qui sape la conception globale d’un téléphone autrement élégant. Au-dessus de cette barre déroutante, se trouve la bosse circulaire de la caméra abritant trois objectifs. Il y a aussi une marque vivo audacieuse en bas, que je n’apprécie pas particulièrement, mais je peux comprendre pourquoi elle est là.

Objectifs Zeiss du X90 Pro

Vivo dit que ce téléphone vous offre un équipement de photographie professionnel dans votre poche. C’est pourquoi il est logique que l’entreprise ait élargi son partenariat avec Zeiss, une entreprise vieille de 176 ans considérée comme une pionnière de la photographie optique. Il y a trois appareils photo sur le X90 Pro : un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo portrait de 50 mégapixels et un objectif grand angle de 12 mégapixels.

Les photos que j’ai prises avec le téléphone étaient respectables et j’adore la façon dont les photos de portrait sortent avec un effet bokeh spectaculaire. Cependant, comme je l’ai dit plus tôt, certaines photos se sont avérées plus sombres que prévu, compte tenu de la taille du capteur. Vous pouvez voir les caméras en action ci-dessous.

Sareena Dayaram/Crumpe



Sareena Dayaram/Crumpe



bateau zoomé



Sareena Dayaram/Crumpe



Sareena Dayaram/Crumpe



Batterie Vivo X90 Pro

Le X90 Pro dispose d’une batterie de 4 780 mAh, qui peut être rechargée avec un chargeur de 120 watts fourni ou un chargeur sans fil de 50 watts (vendu séparément). Le téléphone propose deux modes de charge, une charge rapide et un mode équilibré. Vivo indique que le X90 Pro peut être chargé à 50 % en 8 minutes et 10 secondes en utilisant l’ancien mode. Le mode équilibré est apparemment idéal pour la charge quotidienne et prend 29 minutes pour revitaliser la batterie à pleine charge, selon Vivo. Je n’ai pas eu l’occasion de tester cette fonctionnalité, mais assurez-vous de revenir sur cette page car je prévois de la mettre à jour une fois que j’aurai plus d’informations.

Nouvelles fonctionnalités du Vivo X90 Pro

Vivo a modifié un éventail de fonctionnalités par rapport au prédécesseur du téléphone, le V80 Pro. Outre le remplacement de la puce de Qualcomm par une puce Mediatek, il a abandonné le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, le téléobjectif et la résolution d’affichage réduite. La fonctionnalité 3D Sonic Max était celle qui distinguait le X80 Pro d’un certain nombre de produits phares Android, il est donc décevant de le voir fonctionner.