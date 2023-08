vivo a co-développé un capteur d’image personnalisé avec Sony pour la série vivo X100

vivo travaille sur des conceptions de silicium personnalisées pour alimenter sa prochaine génération de téléphones avec appareil photo. La société vient de révéler qu’elle s’est associée à la division Lytia de Sony pour créer une version personnalisée du capteur LYT800 pour la série vivo X100.

Le LYT800 utilise la conception empilée de Sony, qui sépare les photodiodes et les transistors qui les lisent en deux couches (normalement, ils sont côte à côte). Cela ouvre plus d’espace, de sorte que le capteur Lytia LYT800 1/1,43″ devrait avoir une performance en faible luminosité similaire aux capteurs 1″. Le LYT800 aura une résolution de 53MP.

Il y a plus – vivo a fait appel à son partenaire Zeiss pour créer le téléobjectif Vario-Apo-Sonner pour la série X100. Cela aura une conception de lentille flottante, ce qui lui permettra de faire la mise au point à des distances plus proches.

La société a également récemment annoncé le V3 ISP, une puce 6 nm avec des fonctions de post-traitement avancées et la prise en charge de choses comme les vidéos en mode portrait jusqu’à 4K.

Les spécifications du vivo X100 international ont été divulguées, mais malheureusement, cela n’incluait pas les détails de l’appareil photo. Le téléphone devrait utiliser l’une des puces de la série Dimensity 8 (alors que la variante chinoise pourrait obtenir le Dimensity 9300) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il aura un écran AMOLED 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 100 W, selon cette fuite.

