Vivica A. Fox répond à Kanye West en l’utilisant dans sa campagne

Kanye West est prêt à mettre fin à son jeûne de 30 jours sans parler ni parler à personne et fait indirectement savoir à tout le monde qu’il a entendu toutes les discussions sur son annulation.

Ye a refait surface sur Twitter grâce en partie à la promesse de pardon et de liberté d’expression d’Elon Musk à ceux qui ne causaient pas de mal réel. Après avoir testé son Twitter et vu qu’il était très vivant, Ye a publié une série de vidéos de campagne sous-titrées #Ye24.

Dans sa première vidéo, Ye révèle qu’il a dîné avec Trump et que cela ne s’est apparemment pas très bien passé. Sa prochaine vidéo a montré le jour où Adidas a rompu ses liens avec lui et gelé ses comptes bancaires. Cette vidéo présentait des clips de personnes telles que Vivica A. Fox disant qu’il devrait être annulé et frappé dans ses poches.

Vivica A. Fox répond à Kanye West en l’utilisant dans sa vidéo de campagne, dit “2 peuvent jouer à ce jeu”

Vivica Un Renard. est allé sur Twitter pour répondre à Kanye en l’utilisant dans sa vidéo de campagne. Elle l’a remercié d’avoir regardé son émission de télévision Fox Cocktails avec des reines avec un soupçon de sarcasme attaché. Bien qu’elle l’ait remercié, elle lui a également rappelé que deux peuvent jouer à ce jeu. Cette déclaration laisse apparemment entendre que Kanye sera un sujet à venir dans la série et probablement dans un avenir prévisible.