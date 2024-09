Vivica A. Fox dit que « Lost Holliday » est le film de retour de son neveu Jussie Smollett

Lire du contenu vidéo



Vivica A. Fox dit son neveu Jussie Smollett a sa carrière sur les rails… affirmant que les fans adorent le nouveau film sur lequel ils ont travaillé ensemble – séparant complètement l’art de l’artiste.

Nous avons rencontré l’actrice à LAX vendredi… et nous avons dû lui demander comment le public recevait son nouveau film, « The Lost Holliday » – et si les opinions sur Smollett avaient contribué à la critique du film.

VAF souligne que « The Lost Holliday » a été joué dans les théâtres du monde entier… de Londres à New York en passant par Los Angeles – et, jusqu’à présent, elle dit qu’il n’a reçu que des critiques positives.

Vivica dit que les gens réagissent positivement lorsque vous consacrez du temps et des efforts à vos projets… et elle considère absolument les bonnes critiques comme le signe d’un retour beaucoup plus important pour son neveu en difficulté.

Fox dit qu’elle est toujours coincée avec Jussie parce qu’il ne faut pas tourner le dos à sa famille… et elle n’a jamais tourné le dos à son neveu. Elle a également quelques conseils à donner à tout le monde : regardez le clip jusqu’à la fin pour entendre ce qu’elle prêche pendant cette période des fêtes.

Bien sûr, Jussie a dû faire un retour après avoir été reconnu coupable d’avoir menti aux flics à propos d’un crime de haine dont il prétendait avoir été victime. Il était condamné à 150 jours mais il n’en a purgé que six avant de sortir pendant que son appel se déroule devant les tribunaux.

Plus tôt cette année, la Cour suprême de l’État de l’Illinois a accepté d’entendre l’affaire. On ne sait pas quand cela pourrait arriver… mais, fondamentalement, il lutte toujours contre cette condamnation.



Plusieurs stars de premier plan – comme Lee Daniels – disent qu’ils travailleront avec Jussie à l’avenir même s’ils ont une relation compliquée maintenant… donc un retour en carrière n’est pas totalement incroyable.