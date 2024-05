Vivianne Miedema quittera Arsenal à la fin de la saison

Vivianne Miedema, la meilleure buteuse de tous les temps de la Super League féminine, quittera Arsenal à la fin de la saison 2023-24.

Le joueur de 27 ans est deux fois vainqueur du Soulier d’Or de la WSL et a marqué 79 buts en championnat en sept saisons au club.

L’avenir de Miedema à Arsenal a été une source de spéculations avant de signer un nouvel accord en mai 2022 mais elle quittera désormais le club à la fin de la campagne suite à l’expiration de son contrat.

Le directeur sportif d’Arsenal, Edu, a déclaré : « Au nom de tout le monde au club, nous remercions Viv pour son énorme contribution au succès de l’équipe au cours de ses sept années avec nous. Les buts et les performances globales de Viv en tant que joueuse d’Arsenal ont été de la plus haute qualité et elle nous a créé tant de merveilleux souvenirs au fil des années. Nous souhaitons à Viv et à sa famille la meilleure santé et bonheur pour l’avenir.

Miedema a rejoint Arsenal en provenance du Bayern Munich en 2017 et a inscrit 125 buts et 50 passes décisives lors de ses 172 apparitions pour le club.

Elle a terminé meilleure buteuse de la WSL lors de la saison 2018-19 alors qu’Arsenal a remporté le titre de champion pour la première fois en sept ans. L’attaquante néerlandaise a remporté un deuxième Soulier d’Or consécutif au cours de la saison 2019-20 et a également contribué à remporter trois succès en Coupe Continentale au cours de son séjour au club.

Miedema a établi un certain nombre de records de buts au cours de ses sept saisons en Angleterre, avec ses six buts contre Bristol City en 2019, le plus marqué par une joueuse individuelle en un seul match, et en mars 2022, elle est devenue la première joueuse de l’histoire de la ligue à atteindre 100 engagements d’objectif.

Cependant, les deux dernières saisons de l’attaquante à Arsenal ont été perturbées par une blessure après une rupture du ligament croisé antérieur en décembre 2022, l’excluant pour le reste de la campagne.



Miedema a disputé huit matches en WSL cette saison après son retour à l’action en octobre, mais n’a joué qu’une seule fois depuis la victoire contre Manchester United le 17 février. après avoir subi une légère opération au genou.

Miedema a écrit sur les réseaux sociaux : « Un voyage comme celui-ci n’est jamais simple. Nous avons partagé tellement de moments incroyables au fil des années, mais malheureusement, les moments difficiles font aussi partie du football et de la vie. En ces temps difficiles, nous réalisons de quoi nous sommes faits, mais aussi de qui nous avons besoin autour de nous. Et c’est là que cette équipe a été très spéciale pour moi.

« La rupture du LCA a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai dû traverser dans ma carrière, mais le soutien de mes coéquipiers m’a aidé à rester motivé et pouvoir partager mon retour ensemble est quelque chose dont je me souviendrai toujours.

« Pour l’instant, il est temps de passer à autre chose. Mon séjour à Arsenal sera pour toujours avec moi et je suis reconnaissant pour tous les souvenirs spéciaux.

Clare Wheatley, directrice du football féminin d’Arsenal, a ajouté : « Depuis qu’elle nous a rejoint en 2017, Viv a pris une place particulière dans le cœur de nos supporters, qui, j’en suis sûr, garderont de nombreux bons souvenirs de son passage à Arsenal. Viv repart avec nos meilleurs vœux pour l’avenir après sept années mémorables ici.

‘Fin d’une époque’

Analyse par Art de Roche

Le départ de Miedema ne sera pas un choc total, mais il marque la fin d’une époque exceptionnelle à Arsenal.

Même si ses objectifs – et les records qu’elle a battus et établis – seront ce dont la plupart se souviendront, le style dans lequel elle l’a fait était tout aussi important.

Même lors de sa campagne gagnante du Soulier d’Or de 2018-19, lorsque Arsenal a remporté la WSL pour la dernière fois, sa créativité et son mouvement la distinguent de presque tous les joueurs de la ligue.

Il est normal que Miedema ait idolâtré Dennis Bergkamp et Robin van Persie lorsqu’elle était enfant, alors qu’elle suivait leurs traces en devenant un autre attaquant néerlandais qui coupe constamment le souffle aux fans d’Arsenal.

Malheureusement, la dernière partie de ses sept années au club a été marquée par des blessures, mais on se souviendra de la joueuse de 27 ans pour la qualité qu’elle a produite sur le terrain – ainsi que pour sa personnalité décalée en dehors.

Véritable superstar du jeu, Arsenal et toutes les personnes impliquées dans le club seront reconnaissants du temps qu’ils auront pu regarder Miedema dans une chemise rouge et blanche.

