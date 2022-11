Vivianne Miedema: l’attaquant d’Arsenal a du temps libre pour “se reposer et se ressourcer” et devrait revenir après la pause internationale | Nouvelles du football

L’attaquante d’Arsenal Vivianne Miedema a obtenu un congé pour “se reposer et se ressourcer”.

Le joueur de 26 ans devrait revenir après la trêve internationale et n’a pas été nommé dans l’équipe des Pays-Bas pour leurs prochains matches amicaux internationaux contre le Costa Rica et le Danemark les 11 et 15 novembre respectivement.

Les Gunners, qui sont deuxièmes de la WSL, disent que Miedema s’est vu accorder du temps libre pour se reposer et se ressourcer, et qu’ils seront donc sans elle pour le voyage au dernier club de Leicester dimanche.

Temps forts du match de Super League féminine entre Arsenal et West Ham



Arsenal accueille ensuite Manchester United, en direct sur Sky Sports, lors d’un affrontement de haut niveau le samedi 19 novembre. L’équipe de Jonas Eidevall a remporté ses cinq matches d’ouverture, n’encaissant qu’un seul but et en marquant 14.

Voici les meilleurs buts de Miedema la saison dernière



Mais Miedema a connu un début de campagne difficile, marquant deux buts et a été limité à des apparitions de remplacement lors des deux derniers matches de championnat.

Elle a marqué 14 buts en championnat la saison dernière et a signé une prolongation de contrat d’un an avec le club en mai.

Karen Carney et Kelly Smith de Sky Sports reviennent sur un week-end chargé d’action dans la Super League féminine



