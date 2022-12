Vivianne Miedema d’Arsenal claque le Ballon d’Or

L’attaquante d’Arsenal Vivianne Miedema a critiqué le Ballon d’Or, affirmant que la cérémonie ne traite pas le football féminin de manière équitable.

Sur les sept prix offerts lors de la cérémonie de 2022, un seul célébrait le succès des footballeuses : le Ballon d’Or Féminin. Miedema a déclaré qu’il devrait y avoir une représentation égale aux prix mondiaux du football.

“Je ne me sentais pas appréciée en tant que footballeuse là-bas”, a-t-elle déclaré au podcast Behind the Goals de la BBC.

“S’ils veulent impliquer les femmes, ils doivent le faire d’une manière différente.

“Ils ont eu cinq ou six récompenses différentes pour le football masculin alors que les femmes n’en ont qu’une. Si elles veulent que ce soit égal, elles doivent attribuer les mêmes récompenses au football masculin et féminin.”

Miedema a assisté à la cérémonie avec sa compagne Beth Mead, qui a terminé deuxième du classement féminin 2022.

Une photo de Miedema et Mead était sous-titrée décrivant ce dernier comme un “invité”.

Tout en trouvant le côté comique, Miedema a expliqué comment cela montrait en outre un manque de respect envers le jeu féminin.

“Je me réveille le lendemain matin et cette photo apparaît, cela indique le problème que nous avons eu la nuit précédente”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons le numéro deux de cette année-là, qui aurait sans doute dû être le numéro un, se présentant à l’événement en tant que” mon invité “. Cela n’arriverait évidemment jamais si [Lionel] Messi et Neymar marchaient côte à côte.

“On plaisante évidemment à ce sujet, mais cela montre qu’il y a tellement d’améliorations à apporter, il faut tellement mieux l’organiser.”

Miedema et Mead ont aidé à renvoyer Arsenal à la deuxième place de la Super League féminine.