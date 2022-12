Vivez-vous dans le quartier le plus froid de Grande-Bretagne ? Voyez si le vôtre a fait la liste des 50 meilleurs ici

Le top 50 des quartiers les plus froids de Grande-Bretagne a été révélé alors que le pays se prépare à l’une des pires crises du coût de la vie au milieu d’un hiver très froid.

Parmi les 1 000 régions les plus froides, Birmingham, Blackpool, Bradford, Bristol et le comté de Durham ont les plus fortes concentrations de quartiers les plus froids d’Angleterre et du Pays de Galles.

Le West Yorkshire comptait les cinq régions les plus froides d’Angleterre, y compris Halifax (photo) Crédit : Alamy

Oakworth dans le West Yorkshire est le quartier le plus froid de Grande-Bretagne Crédit : Alamy

Mais c’est dans le West Yorkshire que se trouvent les cinq quartiers les plus cool.

Oakworth Road et West Lane à Keighley se classent au premier rang, suivis de Kings Cross à Halifax, Keighley Central et East, Pellon East à Halifax et Girlington à West Bradford.

Les quartiers les plus froids sont classés selon des paramètres qui contribuent au coût de la vie, notamment la consommation et les prix du carburant par rapport aux données sur les revenus.

L’organisation environnementale Friends of the Earth a compilé la liste des 50 premiers à l’aide de ces calculs et a mis en évidence les points chauds de la crise énergétique en Grande-Bretagne.

Au sein de ces points chauds, les quartiers les plus froids sont identifiables grâce aux statistiques du certificat de performance (EPC), qui indiquent la cote moyenne d’efficacité énergétique des maisons de A à G. Vous trouverez ci-dessous leur classement.

TOP 50 DES QUARTIERS LES PLUS FROID Keighley Oakworth Road & West Lane, Bradford, Yorkshire et Humber King Cross, Calderdale, Yorkshire et Humber Keighley Central & East, Bradford, Yorkshire et Humber Pellon East, Calderdale, Yorkshire et Humber Girlington, Bradford, Yorkshire et Humber Toller Lane & Infirmary, Bradford, Yorkshire et The Humber Manningham et Lister Park, Bradford, Yorkshire et Humber Wainfleet Tous les Saints, East Lindsey, East Midlands Accueillir et Sparkhill Sud, Birmingham, West Midlands Brown Royd, Bradford, Yorkshire et Humber Nelson Bradley, Pendle, Nord-Ouest Tinsley & Carbrook, Sheffield, Yorkshire et Humber Crabtree & Fir Vale, Sheffield, Yorkshire et Humber Shearbridge & University, Bradford, Yorkshire et Humber Barkerend East, Bradford, Yorkshire et Humber Nelson West, Pendle, Nord-Ouest Bordesley, Birmingham, West Midlands Cantorbéry, Bradford, Yorkshire et Humber Scholemoor, Bradford, Yorkshire et Humber Accrington Ouest, Hyndburn, Nord-Ouest Thornbury, Bradford, Yorkshire et Humber Barkerend East, Bradford, Yorkshire et Humber Petit Heath Park, Birmingham, West Midlands Sparkhill Nord, Birmingham, West Midlands Shearbridge & University, Bradford, Yorkshire et Humber Hay Mills & Tyseley, Birmingham, West Midlands Handsworth Sud, Birmingham, West Midlands Lockwood, Kirklees, Yorkshire et Humber Ward End et Bromford West, Birmingham, West Midlands Sparkhill Nord, Birmingham, West Midlands Petit Heath Park, Birmingham, West Midlands Birchfield East, Birmingham, West Midlands Bordesley, Birmingham, West Midlands Crabtree & Fir Vale, Sheffield, Yorkshire et Humber Bordesley, Birmingham, West Midlands Bordesley Green North, Birmingham, West Midlands Cross Flats Park & ​​Garnets, Leeds, Yorkshire et Humber Belchers Lane et Eastfield Road, Birmingham, West Midlands Bordesley, Birmingham, West Midlands Handsworth Sud, Birmingham, West Midlands King Cross, Calderdale, Yorkshire et Humber Saltley Ouest, Birmingham, West Midlands Belchers Lane et Eastfield Road, Birmingham, West Midlands Accrington Ouest, Hyndburn, Nord-Ouest Manningham et Lister Park, Bradford, Yorkshire et Humber Brown Royd, Bradford, Yorkshire et Humber Handsworth Sud, Birmingham, West Midlands Bankfoot, Bradford, Yorkshire et Humber Wensley Fold, Blackburn avec Darwen, Nord-Ouest Gravelly Hill et South Erdington, Birmingham, West Midlands

Alors que la température commence à baisser, la Grande-Bretagne est actuellement aux prises avec une crise choquante du coût de la vie, qui devrait s’aggraver et durer plus d’un an.

Les parieurs essaient toutes sortes de hacks pour réduire leurs coûts pendant l’hiver.

Mais à mesure que les temps deviennent plus difficiles, le gouvernement a offert un coup de main pour essayer de voir les gens traverser les mois les plus froids.

Alors que la deuxième partie des paiements du coût de la vie a commencé à être déployée le mois dernier, les retraités sont invités à vérifier s’ils sont éligibles à un chèque d’une valeur de 324 £.

Une vue aérienne de Halifax, West Yorkshire Crédit : Alamy

Keighley figurait parmi les cinq régions les plus froides de Grande-Bretagne Crédit : Alamy