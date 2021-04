Dans la vraie vie, je suis une lesbienne célibataire à Brooklyn qui traverse ma deuxième année de travail à domicile. Mes journées les plus productives impliquent un déménagement du bureau A (le bureau de ma chambre) au bureau B (ma table basse). Les jeudis, je me réveille excité d’arroser mes plantes d’intérieur. Je fais face à la folie en regardant des TikToks de cueilleurs de champignons, de randonneurs experts et de lesbiennes cottagecore. Ces gens semblent tous vivre dans un univers sans Gmail, Zoom ou masques, leurs loyers payés par le chant des oiseaux et la lavande séchée.

Depuis ses débuts, Stardew Valley a été salué pour son gameplay relaxant et immersif, un simulateur inspiré de Harvest Moon qui ravira les amateurs d’Animal Crossing. Les joueurs créent leurs propres avatars de fermiers, qui quittent ensuite la ville pour Stardew Valley. Là, ils gèrent leurs fermes tout en perfectionnant leurs compétences, en accomplissant des quêtes et, si le joueur le souhaite, en faisant l’amour avec un villageois éligible. La salubrité du jeu est universellement attrayante, mais son mélange particulier d’options de romance homosexuelle, de sentiment anti-entreprise et de zen pastoral le rend encore plus adapté aux évasions comme moi – des citadins gays du millénaire coincés dans une pandémie sans fin. J’ai grandi en pensant que n’importe quel adulte pouvait facilement avoir accès à la vie simple. Maintenant, je suis sûr que je ne peux l’obtenir qu’à partir d’un jeu vidéo.

À Stardew Valley, la vie peut aussi être aussi simple que cela. Les jours de mon agriculteur se déroulent généralement comme suit: il se réveille et prend du café pour son mari, puis embrasse ledit mari et leurs deux tout-petits avant de commencer ses devoirs agraires – ramasser des œufs, faire du fromage de chèvre, planter des tournesols. Son plus gros problème en ce moment est une quête volontaire pour expédier 500 fruits d’ici la fin du mois. Il n’y a aucune conséquence en cas d’échec. Je peux refaire n’importe quelle mauvaise journée en cliquant sur un bouton.

Bien que la romance inclusive soit de plus en plus devenue une option dans les jeux de rôle ouverts comme Stardew Valley, elle est rarement la valeur par défaut dans les jeux vidéo. Les joueurs affrontent des personnages masculins hétéros par cœur dans des franchises éclatantes comme Halo, Zelda, Grand Theft Auto et Mario. Et la romance homosexuelle – et encore moins la vie domestique homosexuelle – est déjà rare dans les médias de toutes sortes. Lorsqu’elle est représentée, cette romance est souvent nécessairement pleine de problèmes du monde réel: sortir, trouver une communauté, combattre les préjugés. À Stardew Valley, la gaieté de mon agriculteur n’est pas un problème. Je lui ai fait courtiser son mari, le médecin de la ville, en lui apportant des fruits et des légumes.

Pourtant, la gaieté n’est pas suffisamment embrassée pour devenir invisible. Si votre fermier poursuit un jeune villageois du même sexe, des scènes cinématiques montrent parfois le jeune reconnaissant timidement son premier béguin gay. Lors des mariages homosexuels, le célébrant trébuche avec charme sur les déclarations de «mari et mari» ou «épouse et femme».

Cet équilibre entre inclusivité et reconnaissance peut être particulièrement réconfortant étant donné le cadre du jeu dans une petite ville. UNE Rapport 2019 Selon le groupe de réflexion Movement Advancement Project, bien qu’entre 3 et 5% des Américains ruraux s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres, leur environnement présente des défis importants. «En moyenne, l’opinion publique dans les zones rurales est relativement moins favorable aux personnes et aux problèmes LGBT», indique le rapport, citant la législation discriminatoire et la représentation politique comme des obstacles supplémentaires.