Vivez localement et économisez gros avec votre carte d’épargne #exploreKelowna.

Vivre dans le centre de l’Okanagan offre une opportunité unique : un cadre proposant des aventures en plein air pratiquement sans fin, associées à des attractions, des boutiques et des restaurants de classe mondiale, dans une ambiance conviviale de petite ville.

Ici, nos centres urbains regorgent de détaillants et de fournisseurs locaux indépendants passionnés par les produits qu’ils partagent avec des clients reconnaissants – les principales raisons pour lesquelles Kelowna demeure l’une des destinations les plus populaires de l’Ouest canadien pour les visiteurs, mais aussi pourquoi les habitants sont si fiers d’y habiter.

Pour saluer vos attractions, détaillants et restaurants préférés qui rendent la région du centre de l’Okanagan unique – et probablement trouver quelques nouveaux favoris en cours de route – il est temps d’#explorerKelowna !

En utilisant un laissez-passer d’économies locales #exploreKelowna, conçu uniquement pour les résidents de Kelowna et du centre de l’Okanagan, vous montrerez non seulement votre amour pour les entreprises locales, mais vous profiterez également de superbes économies, avec la chance de gagner gros.

Et avec plus de 60 entreprises participantes, vous avez beaucoup à explorer. Sont inclus les galeries d’art et les boutiques d’artisans, les restaurants, les cafés et les bars à cocktails, les brasseries, les distilleries et les établissements vinicoles. Faites un tour, visitez un musée ou bougez – à l’intérieur ou à l’extérieur ! Vous pouvez même vous évader avec un séjour avant Noël, grâce aux économies sur l’hébergement des hôtels et centres de villégiature locaux.

Avec plus de 60 entreprises participant à #exploreKelowna, le Local Savings Pass offre une saison pleine d’économies uniquement pour les résidents de Kelowna et du centre de l’Okanagan, y compris à Eldorado Resort. Photo gracieuseté de Tourisme Kelowna

Voici comment ça fonctionne:

Obtenez le laissez-passer – Téléchargez votre passeport mobile exclusif sur tourismkelowna.com/local-savings-pass et accédez instantanément à une collection organisée d’attractions locales, de détaillants, de restaurants et plus encore, offrant tous des offres et des réductions à échanger lors de votre visite. Parcourez vos entreprises locales – Votre passeport sera livré instantanément sur votre téléphone par SMS et e-mail et est prêt à être utilisé immédiatement – il n’y a pas d’application à télécharger, mais votre pass peut être enregistré sur l’écran d’accueil de votre téléphone pour un accès facile en un clic. Échangez, économisez et profitez – Lorsque vous visitez les entreprises participantes, présentez simplement votre téléphone au préposé ou au membre du personnel pour profiter des rabais disponibles. (Notez que les entreprises peuvent exiger une preuve que vous êtes un résident de Kelowna ou du centre de l’Okanagan pour profiter des offres). Être récompensé – Après avoir utilisé un minimum de cinq offres par mois, vous serez inscrit pour gagner des prix incroyables : en novembre, des prix d’une valeur de 500 $ pour toute la famille, y compris des laissez-passer pour les attractions, des restaurants familiaux et des visites ; en décembre, des prix d’une valeur de 500 $ qui rendront les Fêtes un jeu d’enfant, y compris des points de vente au détail, des spas, des établissements vinicoles et plus encore. De plus, tous les détenteurs de laissez-passer qui ont utilisé au moins cinq offres au cours d’un mois seront inscrits au tirage du grand prix d’une valeur de 2 500 $, le tout à partir de votre téléphone mobile!

Apprenez-en plus aujourd’hui et commencez à planifier vos aventures locales sur tourismkelowna.com/local-savings-pass – une excellente façon d’aider vos entreprises locales à s’amuser dans le processus!

Boutique Localtravel