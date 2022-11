Vivez des vacances amusantes dans Starved Rock Country – Shaw Local

Vous cherchez des événements amusants et familiaux pour commencer vos festivités? Planifiez un voyage à Starved Rock Country, où vous trouverez des spectacles de lumière élaborés, des marchés de vendeurs artisanaux et de nombreux autres événements saisonniers qui vous mettront dans l’esprit de la saison.

Retour du marché Chris Kringle d’Ottawa

Entrez dans l’esprit festif avec le septième marché annuel Chris Kringle au centre-ville d’Ottawa. L’attraction populaire propose des vendeurs de cadeaux artisanaux, de délicieuses friandises de vacances, de la bière traditionnelle de style allemand et des activités mémorables pour toute la famille.

Le marché Chris Kringle de cette année, qui se déroule tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 18 décembre, mettra en vedette plus de 80 vendeurs sélectionnés chaque week-end. Ces vendeurs talentueux incluent des favoris des fans tels qu’Albo Acres, spécialisé dans les accessoires en laine d’alpaga et les jouets en vraie laine, aux côtés de nouveaux venus passionnants comme Unpossible Mead, qui servira de l’hydromel authentique en petits lots à base de fruits frais et de miel local.

Les clients marchent vers différentes cabanes au marché Chris Kringle au centre-ville d’Ottawa. (Scott Anderson)

Chaque fin de semaine, le marché Chris Kringle présentera également des activités saisonnières spéciales et des spectacles gratuits dans tout le centre-ville festif d’Ottawa. De l’artisanat pour enfants et des promenades en calèche aux projections de films de Noël gratuites et aux photos avec le Père Noël, les événements amusants en famille ne manquent pas pendant le marché. Nouveauté cette année, le marché ouvrira à 13h le Black Friday (25/11), vous offrant des heures supplémentaires pour vos achats artisanaux des Fêtes.

Pour voir une liste complète des vendeurs et des activités pour chaque week-end, assurez-vous de suivre Chris Kringle Market sur Facebook.

Une vue aérienne de la Célébration des Lumières au Rotary Park de La Salle. (Scott Anderson)

La Fête des Lumières de La Salle est de retour

La ville de La Salle est spectaculaire Célébration des Lumières a fait son retour triomphal au Rotary Park. L’une des plus grandes attractions de vacances du centre-nord de l’Illinois, la collection massive d’écrans illuminés est de retour et plus grande que jamais. Idéalement situé près de la I-39, l’incroyable spectacle de lumière au volant se déroulera tous les soirs à partir de maintenant jusqu’au jour de l’An.

La célébration des lumières est gratuite, mais les dons sont encouragés pour continuer à développer le projet dirigé par la communauté. Le service au volant sera ouvert au public de 17 h à 21 h du dimanche au jeudi et de 17 h à 22 h les vendredis et samedis.

L’entrée de la Célébration des Lumières de la Ville de La Salle au Rotary Park de La Salle. (Scott Anderson)

Maintenant dans sa 10e année, le défilé des lumières est passé de 17 écrans à près de 450. Il y a plusieurs nouvelles attractions cette année, y compris une pièce de mouvement qui sera la plus grande que l’événement ait jamais présentée. Les voitures serpenteront le long d’un chemin sinueux à travers le parc, où vous pourrez admirer les centaines d’expositions plus grandes que nature, chacune parrainée par une entreprise ou une organisation de la région. Ne manquez pas l’occasion de commencer une nouvelle tradition des Fêtes lors de ce magnifique spectacle de lumière festif.

Pour plus d’informations, assurez-vous de suivre Fête des Lumières – Ville de La Salle sur Facebook.