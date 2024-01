Vivek Ramaswamy suspend sa candidature à la présidentielle républicaine de 2024 et soutient son rival Donald Trump

Entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy a suspendu son offre pour le Nomination présidentielle républicaine 2024 lundi et approuvé l’ancien président Donald Trump après avoir terminé loin quatrième en Les premiers caucus de l’Iowa.

Ramaswamy a déclaré qu’il avait pris cette décision après avoir déterminé qu’il n’y avait aucune voie à suivre pour lui dans la course, “en l’absence de choses que nous ne voulons pas voir se produire dans ce pays”.

Le novice en politique de 38 ans, qui cherchait à reproduire l’ascension de Trump en tant qu’étranger riche et grandiloquent, a déclaré avoir appelé l’ancien président plus tôt lundi soir pour le féliciter de sa victoire dans l’Iowa. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est arrivé deuxième, suivi de l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, juste derrière en troisième position.

Ramaswamy a déclaré à ses partisans rassemblés dans un hôtel de Des Moines que Trump « bénéficierait de mon plein soutien pour la présidence ».

Il a ajouté : « Et je pense que nous allons faire ce qu’il faut pour ce pays. Je vais donc vous demander de me suivre pour faire passer notre mouvement America First au niveau supérieur.

Trump, dans son discours de victoire quelques minutes plus tôt, a déclaré que Ramaswamy « avait fait un travail incroyable » pendant la campagne. Ramaswamy a déclaré qu’il comparaîtrait probablement avec Trump dans le New Hampshire mardi soir et a suggéré que DeSantis et Haley devraient « emboîter le pas » en se retirant de la course.

Au cours de la campagne, Ramaswamy a critiqué la plupart de ses opposants, mais a salué Trump comme « le meilleur président du 21e siècle ». Il a cependant fait valoir que les Républicains devraient opter pour des « jambes nouvelles » tout en continuant à soutenir le programme America First.

Cette approche, y compris son appel à la « révolution », a propulsé Ramaswamy dans le groupe des candidats en lice pour dépasser Trump – ou du moins devenir une alternative viable. Sa décision d’abandonner ses études devient cependant la dernière confirmation que l’ancien président, même à 77 ans et moins plusieurs actes d’accusation criminelsdomine toujours la politique républicaine et reste le grand favori pour remporter l’investiture du GOP pour la troisième fois consécutive.

L’échec de Ramaswamy confirme également à quel point il est difficile pour tout républicain autre que Trump de repousser les limites de l’orthodoxie du parti, dans la mesure où le candidat pour la première fois a trouvé peu de récompense politique pour des positions telles que son opposition à l’aide à Israël et à l’Ukraine.

Ramaswamy a déclaré qu’il serait ouvert à une candidature à la vice-présidence.

“Je ne suis pas quelqu’un qui peut exprimer les convictions de qui que ce soit, sauf les miennes”, a-t-il déclaré. « Donc, si c’est un rôle que je peux jouer à partir de la vice-présidence ou de tout autre poste, je vais évaluer ce qui est le mieux pour l’avenir de ce pays. Mais mon engagement n°1 est envers la vérité.

Fils d’immigrants indiens, Ramaswamy est entré en politique au plus haut niveau après avoir gagné des centaines de millions de dollars à l’intersection des fonds spéculatifs et de la recherche pharmaceutique, une carrière qu’il a tracée et bâtie alors qu’il était diplômé de l’Université Harvard, puis de la faculté de droit de Yale. Il a apporté à sa campagne la même approche impétueuse il avait l’habitude d’attirer l’argent des investisseurs même lorsque les médicaments qu’il vantait n’arrivaient jamais sur le marché.

« Voulez-vous quelqu’un qui a grandi dans ce système et qui va mettre en œuvre des réformes progressives ? Ou voulez-vous que quelqu’un vienne de l’extérieur ? a-t-il déclaré plus tôt au cours de la campagne, décrivant sa réussite commerciale comme un signe avant-coureur de ce qu’il pourrait faire dans le Bureau Ovale.

Dans une présentation rapide sur une série de questions, Ramaswamy a séduit de nombreux auditoires républicains en mélangeant harmonieusement sa biographie et ses positions politiques détaillées avec des arguments conservateurs.

Il a préconisé l’expulsion des enfants nés aux États-Unis d’immigrants résidant illégalement dans le pays. Il a remis en question le récit du gouvernement sur les attentats du 11 septembre 2001 et a appelé au licenciement de 75 % des effectifs fédéraux. Il a également appelé à relever l’âge de voter aux États-Unis. Il a critiqué les entreprises américaines pour l’importance qu’elles accordent à la diversité, à l’équité et à l’inclusion. Ramaswamy a qualifié ses rivaux bellicistes du GOP de « Dick Cheney en talons de 3 pouces » et a ri lorsque l’un d’eux l’a traité de « racaille ». Mais il a toujours géré Trump avec prudence, promettant de gracier l’ancien président pour tout crime fédéral, y compris ceux liés à l’insurrection au Capitole américain le 6 janvier 2021.

Pourtant, parallèlement à sa bravade, Ramaswamy ignorait souvent les détails contradictoires, et sa confiance lui causait parfois des ennuis.

Il n’a pas dit aux électeurs qu’il avait un jour qualifié d’« odieux » le déni par Trump de sa défaite de 2020 ou qu’il considérait le 6 janvier comme un « jour sombre pour la démocratie ». Il n’a pas dit qu’il avait investi dans des entreprises dont il qualifie les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion de « réveillés ». Ses opinions isolationnistes et ses affirmations selon lesquelles les politiciens américains soutiennent Israël en raison de leurs intérêts financiers personnels ont suscité la colère de commentateurs conservateurs influents, dont Sean Hannity de Fox News.

Ramaswamy a insisté sur le fait qu’il avait un objectif plus noble : « Je vais nous garder en dehors de la Troisième Guerre mondiale et ensuite raviver la fierté nationale dans ce pays. »