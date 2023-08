Vivek Ramaswamy se tient aux côtés de Trump lors du débat, le qualifiant de « meilleur président » alors que les candidats républicains visent et félicitent Mike Pence

VIVEK Ramaswamy s’est tenu aux côtés de Donald Trump lors du premier débat primaire du GOP, le qualifiant de « meilleur président » du 21e siècle.

Cette déclaration est intervenue lorsque le modérateur Brett Baier a évoqué l’acte d’accusation de Trump près d’une heure après le début du débat.

Vivek Ramaswamy a exprimé son soutien à l’ancien président Donald Trump lors du premier débat républicain des primaires Crédit : Getty

Ce commentaire est intervenu après qu’on a demandé aux candidats s’ils soutiendraient Trump s’il était reconnu coupable. Crédit : AFP

Trump se rendra demain à la prison du comté de Fulton en Géorgie pour fraude électorale Crédit : Getty

Trump devrait se rendre demain à la prison du comté de Fulton, en Géorgie, pour fraude électorale.

« Vous avez tous signé un engagement à soutenir l’éventuel candidat républicain. Si l’ancien président Trump est reconnu coupable par un tribunal, le soutiendriez-vous toujours en tant que choix de votre parti ? » demanda Baier.

« S’il vous plaît, levez la main si vous le souhaitez. »

Ramaswamy a rapidement levé la main, suivi de Ron DeSantis, Nikki Haley, Tim Scott, Mike Pence et Doug Burgum.

Chris Christie, qui a critiqué Trump dans le passé, a levé la main en dernier mais a hésité à exprimer son soutien.

« Voici l’essentiel. Quelqu’un doit cesser de normaliser cette conduite. OK… Que vous croyiez ou non que les accusations criminelles soient bonnes ou fausses, cette conduite est indigne de la fonction de président des États-Unis », a déclaré Christie, qui était rencontré un chœur de huées.

Ramaswamy, qui s’était affronté avec Christie plus tôt dans la nuit, a défendu l’ancien président.

« Je crois que le président Trump était le meilleur président du 21e siècle », a-t-il déclaré avant de se tourner vers Christie. » Honnêtement, votre affirmation selon laquelle Donald Trump est motivé par la vengeance et les griefs serait beaucoup plus crédible si toute votre campagne n’était pas basée sur la vengeance et les griefs contre [him] ».

Le public a acclamé Ramaswamy, montrant ainsi son soutien à Trump.

Christie et Ramaswamy ont échangé des mots plus tôt dans la nuit après que l’ancien gouverneur du New Jersey se soit apparemment offusqué après que l’entrepreneur ait affirmé qu’il était le seul candidat qui n’avait pas été « acheté et payé ».

Alors que la foule huait Ramaswamy, Christie a reproché à Ramaswamy de ressembler à « ChatGPT ».

Pendant ce temps, Asa Hutchinson, ancien gouverneur de l’Arkansas, était le seul à ne pas lever la main.

« Je ne vais pas soutenir quelqu’un qui a été reconnu coupable d’un crime grave ou qui a été disqualifié en vertu de notre Constitution et cela est conforme aux règles du RNC et j’espère que tout le monde sera d’accord avec moi.

GUERRE D’UKRAINE

L’un des autres sujets urgents du débat était l’invasion russe. Haley, l’ancienne ambassadrice américaine en Ukraine, a critiqué Rawaswamy après avoir déclaré qu’il gèlerait les lignes de contrôle actuelles en Ukraine si la Russie promettait de ne pas former d’alliance avec la Chine.

L’ancien vice-président Pence a déclaré à Rawaswamy « si nous faisons le cadeau que vous voulez » et donnons l’est de l’Ukraine au président russe Vladimir Poutine « cela ne prendra pas trop de temps » avant qu’il n’entre dans un pays de l’OTAN.

Cependant, Ramaswamy a affirmé que « l’Ukraine n’est pas une priorité pour les États-Unis d’Amérique », qualifiant la Chine de menace plus grande.

Haley a doublé la mise, arguant qu’une victoire de la Russie est une victoire de la Chine et a qualifié l’Ukraine de première ligne de défense.

« Vous n’avez aucune expérience en politique étrangère, et cela se voit », a-t-elle déclaré à Ramaswamy.

Christie dit qu’il s’est rendu en Ukraine pour « voir par lui-même » ce que le gouvernement faisait à leur nation.

Il a ensuite partagé des détails sanglants sur la guerre avant d’être interrogé pendant un certain temps.

« C’est le Vladimir Poutine que Donald Trump a qualifié de brillant et de génie », a-t-il ajouté, ce qui a suscité les huées de la foule.

