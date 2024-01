Vivek Ramaswamy se retire de la présidentielle de 2024

Dirigeant d’entreprise qui a fait fortune dans la biotechnologie et les produits pharmaceutiques, Ramaswamy a attiré l’attention nationale pour son livre « Woke, Inc. : Inside Corporate America’s Social Justice Scam », dans lequel il a attaqué les mouvements environnementaux, de gouvernance et sociaux dans les entreprises américaines comme étant inefficaces et hypocrite – et dans l’ensemble, « réveillé ». Ces opinions lui ont valu les éloges de certaines des voix conservatrices les plus populaires du pays, notamment l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.

Il a promis de mettre fin au droit de citoyenneté et à l’action positive et a déclaré qu’il fermerait le ministère de l’Éducation, le Federal Bureau of Investigation, l’Internal Revenue Service et d’autres agences gouvernementales. Il souhaitait également limiter le pouvoir de la Réserve fédérale et envoyer des troupes américaines à la frontière mexicaine. À un moment donné, le novice en politique a été ovationné lors d’un événement à Indianapolis pour avoir proposé d’armer et de former chaque foyer de Taiwan pour se protéger contre une attaque chinoise.