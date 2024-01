Vivek Ramaswamy se retire de la course à la présidentielle de 2024 et soutient Trump

À cette époque, M. Ramaswamy, formé à Harvard, avait adopté des théories du complot de plus en plus apocalyptiques ; a parlé d’un « système » qui empêcherait M. Trump d’exercer ses fonctions et installerait une « marionnette », Nikki Haley ; a qualifié l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole de « travail interne » orchestré par les forces de l’ordre fédérales ; et a commencé à diffuser la théorie raciste du « remplacement » selon laquelle les démocrates importent des immigrants de couleur pour supplanter les Blancs.

La théorie, qui a alimenté les déchaînements de la suprématie blanche à Buffalo, New York, Pittsburgh et El Paso, Texas, « n’est pas une grande théorie du complot de droite », a-t-il déclaré lors d’un débat primaire républicain, « mais une déclaration fondamentale de la position du Parti démocrate. plate-forme.”

Le pari initial de M. Ramaswamy était de dire que, grâce à sa maîtrise supérieure de la Constitution et des lois sur la fonction publique, il pousserait le programme America First de M. Trump plus loin que l’ancien président ne le pourrait jamais.

Cela signifierait la suppression immédiate du ministère de l’Éducation, du FBI et de l’Internal Revenue Service par décret, une réduction des effectifs fédéraux de 75 pour cent par un licenciement massif, sans l’approbation du Congrès, et un retrait des engagements militaires américains à l’étranger, d’abord en Ukraine, mais aussi à terme. en Israël et à Taiwan.

Sa politique étrangère isolationniste a donné à ses rivaux une cible idéale sur laquelle l’attaquer, mais sa vision sombre des électeurs du millénaire et de la génération Z « affamés de but, de sens et d’identité », avec un trou noir dans le cœur, a eu une résonance surprenante auprès des électeurs plus âgés.