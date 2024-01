Vivek Ramaswamy se retire de la course à la présidentielle de 2024 et soutient Trump

DES MOINES, Iowa — L’homme d’affaires Vivek Ramaswamy s’est retiré de la course à la présidentielle de 2024 lundi soir après une performance décevante dans les caucus de l’Iowa et a soutenu l’ancien président Donald Trump.

Ramaswamy a terminé quatrième dans l’Iowa, selon les projets de NBC News, loin derrière Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley. Ramaswamy a obtenu 8 % des voix du caucus du GOP, avec plus de 90 % des circonscriptions qui ont fait rapport lundi soir.

Ramaswamy a déclaré qu’il avait appelé Trump pour le féliciter de sa victoire et qu’il assisterait mardi à un rassemblement avec lui dans le New Hampshire.

“Il doit y avoir un candidat America First dans cette course”, a déclaré Ramaswamy. “À l’avenir, il aura mon plein soutien pour la présidence.”

L’entrepreneur de 38 ans n’était pas très connu lorsqu’il s’est lancé dans la course en février 2023, pour sa première candidature à un mandat politique. Mais il a rapidement percé auprès des électeurs républicains dans une campagne qui s’alignait sur Trump à la fois dans le ton et dans le contenu politique, se positionnant comme un héritier du mouvement MAGA.

Mais sa campagne n’a pas réussi à retirer beaucoup de soutien à Trump, qui a conservé la loyauté des électeurs républicains malgré les efforts de Ramaswamy pour les convaincre qu’il serait mieux à même de faire avancer le programme « l’Amérique d’abord » que lui et Trump défendaient tous deux. Et il n’a pas été en mesure de répondre à la vague de nouveaux caucus qui, selon lui, étaient prêts à le stimuler dans l’Iowa.

Alors que la campagne approchait du jour du caucus, la rhétorique de Ramaswamy a pris une tournure de plus en plus conspiratrice, implorant ses partisans de « se réveiller » et parlant de complots et de forces travaillant à façonner l’élection. Son discours aux fans de Trump était alambiqué : il a dit à ses partisans de ne pas « gaspiller » leurs votes sur Trump parce qu’« ils » ne le « laisseraient pas s’approcher de la Maison Blanche », citant les affaires pénales contre l’ancien président et les batailles pour le garder. hors du scrutin sur la base du 14e amendement dans le Colorado et le Maine.

Mais, trois jours avant les caucus de l’Iowa, Trump a directement visé Ramaswamy pour l’avoir qualifié de « blessé ». Dans un article sur Vérité socialeTrump a déclaré: «Vivek a commencé sa campagne en tant que grand partisan, ‘le meilleur président depuis des générations’, etc. Malheureusement, il ne fait plus que dissimuler son soutien sous la forme de stratagèmes de campagne trompeurs.»

Ramaswamy a fait campagne pour aller encore plus loin dans la politique de Trump en tant que président. Il s’est engagé à fermer les agences gouvernementales, notamment le FBI, le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs et le ministère de l’Éducation, et à réduire massivement le nombre d’employés fédéraux. Il s’est engagé à utiliser l’armée américaine pour sécuriser les frontières sud et nord.

Et il a proposé de mettre fin à la citoyenneté du droit d’aînesse pour les enfants nés aux États-Unis d’immigrés sans papiers, arguant que le 14e amendement – ​​qui stipule que « toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis, et soumises à leur juridiction, sont des citoyens des États-Unis et de l’État dans lequel ils résident » – n’a pas été conçue pour s’appliquer à eux.

Ramaswamy s’est également imposé comme un antagoniste des autres candidats dans les débats présidentiels républicains – en particulier l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley. Ramaswamy et Haley se sont affrontés à plusieurs reprises lors de débats, et Ramaswamy a affirmé à plusieurs reprises vers la fin de sa campagne qu’elle était une « marionnette » de « l’État profond ».

Mais il s’est rapproché de Trump, à tel point que de nombreuses personnes présentes aux événements de Ramaswamy l’ont exhorté à faire pression pour que la place de vice-président soit sur la liste de Trump si elle lui était offerte. Ramaswamy répondrait qu’il n’est « pas une personne du plan B ».

Ramaswamy a investi des millions de dollars de son propre argent dans la campagne et a organisé le plus grand nombre d’événements publics parmi tous ses rivaux républicains, dont plus de 300 dans l’Iowa, touchant à deux reprises les 99 comtés de l’État de Hawkeye. Il a transféré son équipe de campagne dans les États à vote anticipé de l’Iowa et du New Hampshire dans le cadre d’un ultime effort pour les primaires en novembre.