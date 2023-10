Le candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy a appelé jeudi les États-Unis à construire un mur à leur frontière avec le Canada.

Ramaswamy a fait cette proposition en réponse à la création par le gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, d’un groupe de travail de l’Alliance des frontières du Nord pour faire face à l’augmentation record sur dix ans des arrestations illégales le long de la frontière canadienne au cours de la dernière année.

« Ce n’est plus ‘Construire le mur' », a tweeté Ramaswamy jeudi. « Il s’agit de construire *les deux* murs. J’ai visité les frontières nord et sud ce mois-ci. Ce n’est pas un défi technique, le pays qui a envoyé un homme sur la Lune peut résoudre ce problème. C’est une question de volonté politique.»

Ramaswamy s’est rendu à la frontière nord début octobre, où il a publié un TikTok montrant l’absence d’obstacles aux passages illégaux. « La prochaine frontière de la crise frontalière sera dans le *Nord* », a-t-il sous-titré la vidéo. Il a auparavant appeler pour l’achèvement d’un mur frontalier sud et la militarisation de cette frontière.

Le groupe de travail de l’Alliance de la frontière nord de Sununu est conçu pour effectuer des patrouilles le long de la frontière nord pour lutter contre la criminalité, recueillir des renseignements et répondre aux menaces, selon à NBC Boston. Les agents des frontières Secteur Swantonqui couvre la frontière canadienne avec le Vermont et certaines parties du New Hampshire et de New York, a connu une augmentation de 846 % des rencontres et des arrestations à la frontière canadienne du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 par rapport à la même période en l’exercice 2022, selon aux douanes et à la protection des frontières (CBP).

Sununu a accusé le président Joe Biden et le gouvernement fédéral de ne pas avoir réagi à l’augmentation des passages illégaux le long de la frontière nord.

« Le gouvernement fédéral refuse d’agir sur notre frontière nord », a déclaré Sununu lors de l’annonce de la création du groupe de travail, selon NBC Boston. « Ils ont réduit le financement, limité nos ressources et ont levé la main. Sans un soutien fédéral adéquat, l’État intensifie ses efforts.»

Le procureur général du New Hampshire, John Formella, a déclaré que le groupe de travail augmenterait le personnel de patrouille et ajouterait dix mille heures de patrouille près de la frontière nord jusqu’au 30 juin 2025, a rapporté le média.

Les arrestations de migrants illégaux ont également atteint un nombre record à la frontière entre les États-Unis et le Mexique depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021. Les responsables du CBP ont rencontré plus de 2,2 millions de migrants illégaux entre le 1er octobre 2022 et fin septembre 2023, ce qui est en bonne voie. pour potentiellement dépasser le total de 2,38 millions pour l’exercice 2022, selon aux données du CBP.

Pour l’exercice 2020, dernière année du mandat de l’ancien président Donald Trump, le total n’était que de 458 000 migrants, selon le CBP.