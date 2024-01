Vivek Ramaswamy qualifie Donald Trump de « commandant en chef » du New Hampshire

Après avoir abandonné la présidentielle de 2024 le 16 janvier, Vivek Ramaswamy est désormais apparu sur scène aux côtés de Donald Trump dans le New Hampshire. Peu de temps après avoir démissionné, Ramaswamy a soutenu Trump, qui a remporté le caucus de l’Iowa. Les deux sont maintenant apparus ensemble lors d’un événement de campagne au Atkinson Resort and Country Club à Atkinson, New Hampshire.

Donald Trump avec Vivek Ramaswamy lors d’un événement de campagne au Atkinson Resort and Country Club à Atkinson, New Hampshire, États-Unis, le mardi 16 janvier 2024 (Photographe : Mel Musto/Bloomberg)(Bloomberg)

Trump a accueilli Ramaswamy sur scène dans le New Hampshire en déclarant : « Hier soir, j’ai eu l’honneur de recevoir le soutien d’un homme qui est devenu un véritable leader et a gagné l’admiration de tant de patriotes. J’ai été un de ses amis, même si nous étions en compétition les uns contre les autres, et nous nous entendions bien. Et il disait : c’est un grand président. Je n’arrêtais pas de dire : pourquoi court-il ? Il n’arrête pas de me qualifier de grand président, mais c’est un gars fantastique, un gars très intelligent. Il a des idées formidables et il est jeune, et il a aussi des idées jeunes, et c’est une bonne chose. Il a donc un grand, beau et brillant avenir devant lui – Vivek Ramaswamy. »

Ramaswamy est alors monté sur scène et a déclaré : « Patriotes de tout cet État, nous sommes au milieu d’une guerre dans ce pays. C’est ce que c’est. Ce n’est pas une guerre entre les noirs et les blancs. Il ne s’agit pas d’une affaire entre démocrates et républicains, même dans un sens plus profond. C’est entre l’État permanent et le citoyen ordinaire, entre ceux d’entre nous qui aiment les États-Unis d’Amérique et une minorité marginale qui déteste ce pays et ce que nous défendons.»

« Et maintenant, nous avons besoin d’un commandant en chef qui nous mènera à la victoire dans cette guerre. C’est ce dont nous avons besoin dans ce pays. Vous devez savoir que vous êtes dans une guerre pour en gagner une. Vous ne pouvez pas en gagner si vous dormez devant le commutateur, si vous avez la tête coincée dans le sable comme la plupart des républicains. Et je pense que cela va nécessiter quelqu’un qui n’est ni acheté ni payé, un homme d’affaires, pas un politicien. Quelqu’un a entendu parler de ça ? Et c’est pourquoi j’ai participé à cette course », a-t-il ajouté.

Ramaswamy a poursuivi en disant que « les habitants de l’Iowa ont parlé haut et fort hier soir ». “Et je crois fermement que c’est nous, le peuple, qui créons un gouvernement qui est responsable envers nous, et non l’inverse, c’est nous, le peuple, qui choisissons qui dirige ce pays”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Et c’est ainsi que nous avons entendu les gens hier soir. Et c’est pourquoi hier soir, j’ai rencontré mon ami ici. Nous nous sommes rencontrés en personne et je lui ai dit que je soutiendrais Donald J. Trump à la présidence des États-Unis et que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour nous mener à la victoire dans cette guerre.

Vivek Ramaswamy fait exploser Nikki Haley

Ramaswamy a également fouillé Nikki Haley. « Nous avons certains ennemis que nous devons vaincre de l’autre côté, mais nous avons des défis à relever au sein de notre propre parti, ici même chez nous. Alors tu sais quoi ? Si vous voulez que quelqu’un vous impose d’utiliser votre compte de réseau social, si vous voulez utiliser un permis de conduire pour le faire, avoir le droit d’utiliser Internet, cet homme n’est pas votre homme. Il y a un autre candidat dans cette course qui fera ça pour vous. C’est Nikki Haley”, a-t-il déclaré.

“Vous voulez réduire la sécurité sociale, vous voulez réduire l’assurance-maladie, vous voulez réduire les prestations des anciens combattants afin que nous puissions verser plus d’argent à l’Ukraine afin que certains kleptocrates puissent acheter une maison plus grande. Votez pour Nikki Haley, pas pour cet homme”, a-t-il déclaré. .

“Mais si vous voulez réellement mettre en place un programme qui donne la priorité aux Américains, dire que l’obligation morale de vos dirigeants est envers les citoyens de ce pays, pas d’un autre”, a déclaré Ramaswamy, ajoutant qu’il n’y a pas de “meilleur choix”. dans cette course que cet homme ici.

“Et c’est pourquoi je vous demande de faire ce qu’il faut en tant que New Hampshire et de voter pour Donald J. Trump comme prochain président”, a déclaré Ramaswamy.

Quand Donald Trump s’en prenait à Vivek Ramaswamy avant les caucus de l’Iowa

Notamment, deux jours avant les caucus de l’Iowa, Donald Trump a critiqué publiquement Vivek Ramaswamy pour la première fois. “Vivek a commencé sa campagne en tant que grand partisan, ‘le meilleur président depuis des générations’, etc. Malheureusement, tout ce qu’il fait maintenant, c’est dissimuler son soutien sous la forme de ruses de campagne trompeuses”, a écrit Trump sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social.

L’attaque provenait de chemises portant l’inscription « Sauvez Trump, votez Vivek » que la campagne de Ramaswamy avait distribuées. Ramaswamy a publié une photo avec un groupe d’hommes portant ces chemises, qui a attiré l’attention de Trump.