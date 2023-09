Vivek Ramaswamy partage l’histoire de citoyenneté de sa famille et comment elle a façonné deux propositions politiques radicales

COLUMBUS, Ohio — Vivek Ramaswamy vante souvent l’histoire de sa famille en matière d’immigration et de naturalisation pendant la campagne électorale tout en promouvant deux idées politiques controversées : retirer la citoyenneté et expulser les personnes nées aux États-Unis de parents immigrés sans papiers, et supprimer le droit de vote de 18 à 24 ans. -ans à moins qu’ils ne réussissent un examen d’éducation civique.

« Je pense qu’il n’y a aucune raison pour que chaque lycéen diplômé dans ce pays ne soit pas obligé de passer le même test d’éducation civique qu’un immigrant, comme mes parents, devait passer pour devenir citoyen de ce pays », a-t-il déclaré à l’Iowa. Le gouverneur Kim Reynolds à la foire de l’État de l’Iowa en août.

Dans une interview accordée mardi à NBC News, Ramaswamy a noté que son père n’était pas citoyen américain et qu’il n’avait jamais passé le test. « Il n’a pas. Et c’est un choix qu’il a fait pour des raisons familiales », a déclaré Ramaswamy.

« Mais ma mère l’a fait », a poursuivi la candidate à la présidentielle, expliquant qu’elle avait passé le test et terminé le processus après sa naissance. « Et je pense que chaque immigrant qui vient dans ce pays pour devenir un citoyen votant à part entière doit faire de même. »

L’histoire se situe au centre d’une campagne pleine de propos improvisés et de propositions politiques agressives et accrocheuses qui vont plus loin que ce que les administrations présidentielles républicaines précédentes ont jugé possible – ou même légal. La proposition selon laquelle les jeunes électeurs devraient d’abord passer un test d’éducation civique, par exemple, va directement dans le sens du 26e amendement de la Constitution : « Le droit de vote des citoyens des États-Unis âgés de 18 ans ou plus ne sera pas refusé. ou abrégé par les États-Unis ou par tout État en raison de l’âge.

Et Ramaswamy est particulièrement passionné par l’idée controversée de mettre fin à l’accès à la citoyenneté du droit d’aînesse pour les enfants nés aux États-Unis d’immigrés sans papiers. Cela est garanti depuis longtemps par le 14e amendement, qui stipule : « Toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur juridiction sont citoyens des États-Unis. »

L’entrepreneur de 38 ans est né aux États-Unis de deux non-citoyens, ce qui signifie qu’il a personnellement acquis la citoyenneté par droit de naissance, même s’il a noté que ses parents avaient immigré légalement dans le pays.

«Je veux être très clair à ce sujet. Je pense que la citoyenneté de droit de naissance ne s’applique pas et ne devrait pas s’appliquer aux enfants de parents entrés illégalement dans ce pays », a ajouté Ramaswamy.

« Voici la politique que nous allons appliquer : c’est là que j’ai été clair : les enfants d’immigrés illégaux et les familles arrivées ici sans papiers doivent être renvoyés dans leur pays d’origine », a déclaré Ramaswamy.

Lorsqu’on lui a demandé si ce plan incluait les citoyens américains qui n’ont vécu que dans ce pays, Ramaswamy a répondu oui.

« Vous devenez président, cet homme de 25 ou 30 ans né d’immigrants sans papiers, ses parents et eux-mêmes sont expulsés – pour dire qu’ils viennent du Venezuela, ils retournent tous au Venezuela? » » a demandé NBC News.

Ramaswamy a accepté, reconnaissant que ce serait un changement choquant. Et lorsque NBC News a demandé à Ramaswamy si cela constituait « une attaque brutale » pour des personnes qui auraient pu vivre, travailler et payer des impôts aux États-Unis toute leur vie en vertu des droits accordés par le 14e amendement, il a répondu : « Cela doit être le cas. »

Mais il a ajouté qu’il soutiendrait un retour à la citoyenneté « par le biais d’une immigration méritocratique légale ».

« Il ne peut pas s’agir d’un système qui pénalise injustement ceux qui font la queue pour entrer légalement dans ce pays, avec l’immigration illégale que nous avons illégalement autorisée dans ce pays. Et je reconnais que ce ne sera pas facile », a déclaré Ramaswamy.

Récemment, Ramaswamy a peaufiné le discours qu’il utilise lors de sa campagne électorale sur l’expérience de ses parents aux États-Unis.

Lors d’un arrêt de campagne à Contoocook, dans le New Hampshire, plus tôt ce mois-ci, le candidat a déclaré : « Je pense que chaque lycéen qui obtient son diplôme d’études secondaires devrait passer le même test d’éducation civique que nos parents ont dû passer pour devenir des immigrants de – des citoyens votants dans ce pays. pays. »

Et lors d’un autre arrêt de campagne à Laconie, dans le New Hampshire, Ramaswamy a déclaré : « Je pense que chaque élève de 12e année qui obtient son diplôme d’études secondaires devrait passer le même test d’éducation civique que tout immigrant doit réussir – les parents d’Apoorva, mes parents ont dû réussir. »

Plus tard, le même jour que l’événement Contoocook, Ramaswamy a changé de ligne en disant : « Chaque enfant qui obtient son diplôme d’études secondaires devrait passer le même test d’éducation civique que ma propre mère, que tout immigrant doit réussir, afin de devenir un citoyen. citoyen de ce pays.

L’épouse de Ramaswamy, Apoorva, a immigré d’Inde aux États-Unis à l’âge de quatre ans. Selon le candidat, les parents de son épouse ont passé l’examen de citoyenneté après avoir immigré dans le pays.

L’expérience de faire campagne pour la première fois

Ramaswamy a devancé des politiciens plus expérimentés dans les sondages, mais il est toujours loin derrière l’ancien président Donald Trump lors des primaires du GOP. Il a néanmoins déclaré qu’il n’était pas lié aux résultats des élections de 2024.

« Je n’apprécie pas l’idée d’être le prochain président. Je m’en suis rendu compte davantage grâce à ce processus », a déclaré Ramaswamy, ajoutant qu’en passant plus de temps sur la campagne électorale, il en a appris beaucoup plus sur la nature de la présidence. « Personnellement, je ne considère même pas cela comme un travail agréable », a-t-il ajouté.

Mais il a déclaré que lui et sa famille faisaient campagne parce qu’il estimait qu’ils avaient un devoir envers un pays qui leur a tant donné.

Une grande partie de la campagne a vu Ramaswamy faire des nouvelles controversées, depuis ses commentaires sur le 11 septembre jusqu’à la qualification de la représentante Ayanna Pressley de « magicienne moderne du KKK moderne ».

«Je sais que ça va être controversé. Je pense donc qu’il est sain pour notre pays d’avoir des conversations ouvertes, radicalement honnêtes et franches. » Expliqua Ramaswamy.

S’adressant aux journalistes à Newton, Iowa, en août, Ramaswamy a déclaré à NBC News que ses réponses lors de la partie questions-réponses de ses forums n’étaient souvent pas réfléchies : « Je réponds honnêtement… à l’improviste. »

NBC News a insisté sur le comportement de Ramaswamy lors de l’interview : « À quel point pensez-vous ce que vous dites ? »

« Sur les choses qui comptent, je partage mes convictions honnêtes et vraies », a répondu Ramaswamy. Mais il a ajouté : « Tout ce que je dis n’est pas une priorité politique. »

L’une de ces priorités est l’avortement, où Ramaswamy est l’un des rares candidats à la primaire républicaine à avoir exprimé une position claire – et pense également que le Parti républicain a raté une énorme opportunité en dansant autour de politiques claires. Il se dit « résolument pro-vie » mais privilégie les lois élaborées au niveau des États, et non une politique nationale adoptée par le gouvernement fédéral.

« Il n’est pas nécessaire que cela crée autant de divisions qu’il l’a été si nous abordons également la contraception, l’adoption, la garde d’enfants et la responsabilité sexuelle des hommes », a déclaré Ramaswamy.

« Et donc – je ne suis pas guidé, je n’ai testé aucun sondage de tout cela », a ajouté Ramaswamy. « Il ne s’agit pas d’un débat de groupe sur la question « Comment pourrions-nous aborder le problème ». C’est un point de fond… Faisons le pas en ce qui concerne notre position pro-vie.