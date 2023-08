Vivek Ramaswamy occupe le devant de la scène, ainsi que d’autres moments clés du premier débat républicain – Shaw Local

L’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis ont dominé la lutte pour l’investiture présidentielle républicaine pendant une grande partie de l’année. Ni l’un ni l’autre n’a dominé la scène des débats mercredi soir.

Trump, bien sûr, a décidé de sauter le débat d’ouverture des primaires présidentielles du Parti républicain étant donné son avance écrasante dans les sondages. DeSantis s’est présenté, mais il a été éclipsé pendant une grande partie de la nuit par le nouveau venu politique Vivek Ramaswamy.

Et les performances agressives des autres sur scène ne manquaient pas non plus. L’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie se sont montrés agressifs lorsqu’ils en ont eu l’occasion.

Il a fallu plus d’une heure aux modérateurs pour poser des questions sur les batailles juridiques de Trump, une discussion présentée en avant-première par une vidéo de la prison d’Atlanta où il se rendra jeudi.

L’ancien président a programmé une contre-programmation avec une interview diffusée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, tandis que son équipe a suggéré que le débat était essentiellement une audience pour voir qui est le mieux placé pour lui servir de colistier.

Voici nos points à retenir d’une soirée remplie d’action :

VIVEK ATTIRE LA PROJECTEUR

Au centre de la scène, et au centre des échanges les plus chauds du débat, se trouvait un homme de 38 ans dont personne ne s’attendait à être là il y a encore quelques mois – un candidat novice et entrepreneur technologique nommé Vivek Ramaswamy.

Bien qu’il soit loin derrière Trump, Ramaswamy s’est glissé dans les récents sondages, ce qui l’a conduit à se positionner aux côtés de DeSantis sur le devant de la scène. Et il a rapidement montré pourquoi lorsqu’il a présenté son approche prête à l’emploi en vidéo et en message – racontant comment ses parents pauvres ont déménagé aux États-Unis et lui ont donné la chance de fonder des entreprises valant des milliards de dollars.

Puis Ramaswamy a commencé à donner des coups de coude. À un moment donné, il a déclaré : « Je suis la seule personne sur scène qui n’est ni achetée ni payée. » Il a qualifié ses rivaux de « marionnettes du super PAC » qui utilisaient des « slogans tout faits et préparés à l’avance » pour l’attaquer.

Il semblait parier que les électeurs des primaires préféraient dire quelque chose de mémorable à quelque chose de fait. Ses rivaux n’en avaient rien.

« Ce n’est pas le moment de suivre une formation sur le terrain », a déclaré Pence. « Nous n’avons pas besoin de recruter une recrue. »

Christie est intervenue lors de l’une des attaques les plus mordantes de Ramaswamy. « J’en ai assez d’un gars qui se tient ici et qui ressemble à ChatGPT », a déclaré Christie, ajoutant que la première phrase de Ramaswamy sur le fait d’être un gars maigre avec un nom difficile à prononcer lui rappelait l’ancien président Barack Obama – pas un compliment sur une scène républicaine. Ramaswamy a répondu en demandant à Christie un « câlin », faisant référence à la visite d’Obama dans l’État de Christie’s après l’ouragan Sandy.

Haley a attaqué l’argument de Ramaswamy selon lequel les États-Unis ne devraient pas soutenir l’Ukraine dans sa défense contre l’invasion russe. « Sous votre direction, vous rendriez l’Amérique moins sûre. Vous n’avez aucune expérience en politique étrangère et cela se voit », lui a dit Haley, debout directement à sa gauche.

NAVIGATION D’ATOUT

Il a fallu plus d’une heure aux candidats pour se confronter à l’éléphant absent de la salle.

Et lorsqu’ils l’ont fait, la plupart des participants ont levé la main pour dire qu’ils soutiendraient Trump même s’il était reconnu coupable. C’est après que les modérateurs ont noté que Trump faisait face à plus de 90 chefs d’accusation dans des affaires distinctes dans quatre juridictions.

Ramaswamy a promis de pardonner à Trump s’il en avait l’occasion.

«Disons simplement la vérité. Le président Trump, je crois, était le meilleur président du 21e siècle. C’est un fait », a déclaré Ramaswamy.

Christie, ancien avocat américain et adversaire fréquent de Trump, a riposté de manière agressive même s’il était parfois noyé par les huées du public.

Même si les gens ne sont pas d’accord avec les accusations criminelles, Christie a déclaré : « Cette conduite ne relève pas de la fonction du président des États-Unis. »

DIVISION SUR L’AVORTEMENT POST-DOBBS

Les Républicains présents sur scène n’ont pas minimisé leur forte opposition au droit à l’avortement lorsqu’ils en ont eu l’occasion. Mais il y avait une nette division entre les candidats sur l’opportunité de faire pression en faveur d’une interdiction fédérale de l’avortement.

Haley a appelé ses opposants à être honnêtes avec les électeurs en leur disant qu’une loi fédérale imposant une interdiction de l’avortement dans tous les États ne passerait probablement jamais par un Congrès étroitement divisé. Elle a déclaré que la question devrait être renvoyée aux États. Elle a également lancé un appel personnel.

« Nous devons cesser de diaboliser cette question », a déclaré Haley. « Nous n’allons pas mettre une femme en prison (…) si elle avorte. »

De l’autre côté : Pence, un chrétien évangélique qui lutte depuis longtemps contre le droit à l’avortement. Pence et Scott ont ouvertement soutenu une interdiction nationale des avortements à au moins 15 semaines. Pence a déclaré que l’appel de Haley à trouver un consensus dans les États « est à l’opposé du leadership ».

« Ce n’est pas une question qui concerne uniquement les États. C’est une question morale », a-t-il déclaré.

Quant à DeSantis, qui a signé ce printemps un avortement de 6 semaines dans la loi de Floride, il n’a pas pris position sur une interdiction fédérale lorsqu’on lui a demandé directement. Il s’est dit « fier » de signer l’interdiction de l’avortement dans son État, qui est l’une des plus strictes du pays.

Les démocrates étaient probablement satisfaits de la discussion. Ils prévoient déjà de faire de l’avortement une question centrale lors des élections générales de l’automne prochain.

DESANTIS EN ARRIÈRE-PLAN

Le gouverneur de Floride était le candidat le plus important sur scène. Pourtant, lors du débat, il a semblé passer au second plan alors que Ramaswamy prenait la plupart des attaques et se battait avec d’autres sur scène.

DeSantis se lançait rarement dans les allers-retours, préférant attendre un moment où il pourrait faire une longue déclaration. Ses critiques – en particulier Trump – l’ont critiqué pour être maladroit et rigide, et il a eu relativement peu d’occasions de dissiper cette impression.

Cela ne veut pas dire que DeSantis n’a pas connu de moments forts. Il a saisi une question sur le milliardaire libéral George Soros, un donateur majeur des causes de gauche et une cible fréquente des conservateurs. DeSantis a noté qu’il était la seule personne sur scène à avoir destitué les procureurs démocrates élus grâce aux dons du réseau de Soros.

« En tant que président, nous allons poursuivre toutes ces personnes parce qu’elles nuisent à la qualité de vie », a déclaré DeSantis.

Mais même lorsque DeSantis a réussi à marcher sur la corde raide qui a défini sa campagne – en évitant les critiques directes de Trump tout en expliquant pourquoi il ferait mieux son travail – il a été ramené sur Terre.

Il a été demandé aux candidats si Pence avait fait la bonne chose en laissant le Congrès certifier l’élection du président Joe Biden le 6 janvier 2021. DeSantis était particulièrement silencieux et les modérateurs ont dû lui demander sa réponse à deux reprises. « J’ai répondu à cela, Mike a fait son devoir, je n’ai rien contre lui », a déclaré DeSantis, affirmant que les démocrates voulaient que le GOP parle du 6 janvier tout en se tournant vers l’avenir, affirmant que l’élection devait porter sur 20 janvier 2025 – jour de la prestation de serment du prochain président.

Bret Baier, l’un des modérateurs, a rétorqué : « Donald Trump vous bat de 30 à 40 points dans les sondages, c’est donc un problème auquel nous devons faire face. »

On ne sait pas si DeSantis a changé cette dynamique. Avec environ quatre mois avant le début du vote, il n’aura peut-être pas beaucoup d’autres grandes opportunités de le faire.

LA FEMME SEULE SUR SCÈNE

Avec huit candidats sur scène, c’était un défi de se démarquer. Mais l’une d’elles s’est immédiatement démarquée – Haley – car elle était la seule femme présente et la seule personne à ne pas porter un costume sombre et une cravate rouge républicain.

Haley a cité Margaret Thatcher sur la façon dont les femmes font avancer les choses pendant que les hommes parlent, soulignant l’importance d’éduquer les filles et arguant que garder les filles transgenres à l’écart des sports féminins était une question de femmes. « Je vais me battre toute la journée pour les filles parce que les filles fortes deviennent des femmes fortes et les femmes fortes deviennent des leaders fortes », a déclaré Haley.

Elle a également explicitement fait référence aux élections générales, même si elle reste loin dans les sondages primaires. Certains de ses moments les plus mémorables sont survenus lorsqu’elle s’est disputée avec Ramaswamy sur la question de savoir si les États-Unis devaient envoyer des armes et des fonds à l’Ukraine.

REJET DES FAUSSES RÉCLAMATIONS ÉLECTORALES DE TRUMP

Trump a presque fait d’une condition préalable pour que les personnes en lice pour l’investiture de son parti prétendent qu’il a remporté les élections de 2020. En 2022, lors de plusieurs débats, les candidats républicains n’ont pas tardé à dire qu’ils ne croyaient pas aux résultats des élections de 2020.

Pas mercredi. Au lieu de cela, candidat après candidat a félicité Pence – qui pourrait devenir témoin dans l’une des poursuites fédérales contre Trump – pour avoir rejeté les appels de l’ancien président à suspendre la certification de Biden comme vainqueur le 6 janvier. Seul Ramaswamy a refusé de soutenir Pence.

« Mike Pence a défendu la Constitution et il ne mérite pas un crédit à contrecœur mais nos remerciements en tant qu’Américains », a déclaré Christie.

Pence a été attaqué à plusieurs reprises par Trump et poursuivi par des perturbateurs toujours en colère parce qu’il n’a pas essayé de maintenir Trump au pouvoir. Alors qu’un sondage d’Associated Press réalisé plus tôt ce mois-ci a révélé que 7 Américains sur 10 pensent que Biden a légitimement remporté les élections, 57 % des Républicains ne sont pas d’accord avec cette affirmation. Cela reflète à la fois la répétition par Trump de ses mensonges électoraux et la manière dont le monde médiatique conservateur répète ces mensonges, ou du moins évite de les contredire.

Fox News a récemment payé 787 millions de dollars pour régler une poursuite en diffamation intentée par la société de machines à voter Dominion Systems pour avoir diffusé des mensonges sur les élections de 2020. Il était donc particulièrement frappant d’entendre des déclarations aussi robustes sur le réseau, y compris la déclaration finale de Pence à propos de Trump.

« Il m’a demandé de le mettre au-dessus de la Constitution », a déclaré Pence à propos de l’ancien président, « et j’ai choisi la Constitution. »

UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE, PARFOIS

Les choses ont commencé tranquillement lorsque les candidats ont critiqué la politique économique de Biden. Mais lorsque les participants se sont retournés les uns contre les autres, Baier et sa collègue modératrice Martha MacCallum ont parfois eu du mal à contrôler l’action.

DeSantis a contribué à donner le ton dès le début en rejetant la demande des modérateurs demandant aux candidats de lever la main s’ils pensaient que le comportement humain était à l’origine du changement climatique.

« Nous ne sommes pas des écoliers », a accusé DeSantis. Et les modérateurs ont abandonné leur demande.

À un moment donné, Ramaswamy et Haley se sont criés dessus pendant plus de 30 secondes lorsque la conversation s’est tournée vers la politique étrangère. Les candidats se sont agités les doigts en criant. Les modérateurs sont restés silencieux.

Baier et MacCallum ont laissé les candidats diriger l’action pendant une grande partie de la soirée – ce qui est généralement ce que souhaite le public, même si certains critiques auraient préféré une affaire plus ordonnée.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.