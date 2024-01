Vivek Ramaswamy croise Trump juste à temps pour le caucus de l’Iowa

URBANDALE, Iowa — Avant de parler à une foule de retraités de l’Iowa du démantèlement de « l’État profond » pour ce qui était, selon ses estimations, son 390e discours de campagne dans l’État, Vivek Ramaswamy s’est accordé un moment de réflexion sur ce qui avait changé depuis son lancement. sa candidature à la présidence.

Rayonnant devant la foule à l’intérieur du restaurant sur le thème de la ferme où il a organisé son premier événement dans l’Iowa, Ramaswamy a fièrement fait remarquer que c’était « un peu plus rempli cette fois ».

Si c’était tout ce qui avait changé, le millionnaire biotechnologique de 38 ans aurait pu être le plus grand gagnant de la primaire républicaine de 2024 sans s’appeler Donald Trump. Même s’il ne devrait pas obtenir plus de 10 % des voix du caucus lundi, Ramaswamy a commencé la primaire en tant que personne politique et était sur le point d’y mettre fin en tant que choix potentiel du Cabinet pour Trump.

Ou du moins, il l’était.

Au cours des 72 dernières heures de la campagne du caucus de l’Iowa, au cours de laquelle il a allègrement repoussé toutes sortes de limites, Ramaswamy a finalement – ​​et peut-être fatalement – ​​semblé avoir suscité la colère de Trump.

Après tous les éloges obséquieux, après toutes les conspirations bavardes, Trump et son équipe ont finalement reconnu la plus grande conspiration de toutes : si vous essayiez de voler des voix directement à Trump, vous mèneriez une campagne comme celle de Ramaswamy.

Poétiquement, Ramaswamy en a eu fini avec un argument audacieux qui distillait la logique torturée de sa campagne : selon lequel, pour sauver Trump, les patriotes de l’Amérique d’abord devaient voter pour lui.

Comme pour la plupart des choses impliquant ce candidat, les ennuis ont commencé en ligne. Dans un poster sur X Samedi, il a décrit le « complot » qui « se cache à la vue de tous » pour « réduire cela à une course de deux chevaux entre Trump et Haley… éliminer Trump… [and] trottent leur marionnette jusqu’à la Maison Blanche.

Insistant sur le fait qu’il respecte « l’enfer de Trump » et prenant soin de noter son soutien manifeste à Trump au milieu de ses contestations judiciaires, Ramaswamy a exhorté les Républicains à « OUVRIR LES YEUX sur la dure VÉRITÉ : ce système ne reculera devant rien pour éloigner cet homme ». de la Maison Blanche.

Pour la première fois, Ramaswamy lançait un appel explicite aux électeurs pour pourquoi ils devraient le soutenir plutôt que Trump. Et pour la première fois, l’équipe de Trump s’est appuyée sur un allié inattendu qui, ayant perdu son utilité, était sur le point de devenir juste un autre des haineux et des perdants.

« Vivek Ramswamy est un fraudeur… et un escroc classique… un schéma classique de « pompage et vidage » du mouvement MAGA », tweeté Le directeur de campagne de Trump, Chris LaCivita, en réponse.

Rapidement, le poignard de l’ancien président est venu : « Vivek a commencé sa campagne en tant que grand partisan, ‘le meilleur président depuis des générations’, etc. », Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social. «Malheureusement, il ne fait plus que dissimuler son soutien sous la forme de stratagèmes de campagne trompeurs. C’est très sournois, mais voter pour Vivek, c’est voter pour “l’autre côté”, ne vous laissez pas tromper.»

C’est peut-être le geste le plus surprenant d’une campagne surprenante : Ramaswamy n’a pas reculé. “Donald Trump a été le plus grand président du 21e siècle, et je ne vais pas le critiquer en réponse à cette attaque tardive”, il a écrit sur X. Au lieu de cela, il a réaffirmé sa théorie du complot selon laquelle « ils » ne laisseront pas Trump remporter un second mandat.

«Je suis inquiet pour Trump. Je suis inquiet pour notre pays », a-t-il déclaré. «Je veux sauver Trump et sauver ce pays. Faisons le ensemble. Vous n’entendrez aucun tir ami de ma part.

Alors que Ramaswamy sillonnait l’Iowa au cours des dernières 48 heures glaciales de la campagne, il a continué à soulever ce point, malgré les violentes réactions négatives de la part des loyalistes de Trumpworld et de MAGA. Les fans de Ramaswamy ont commencé se présenter à ses événements avec des chemises de campagne disant « SAUVEZ TRUMP, VOTEZ VIVEK », avec la photo de Trump en Géorgie superposée sur un contour de l’Iowa.

“Ils ne laisseront plus cet homme s’approcher de la Maison Blanche, et c’est dégoûtant, mais ces gens ne reculeront devant rien, et je ne dis rien, pour éloigner cet homme des leviers du pouvoir”, a déclaré Ramaswamy. lundi matin à Urbandale.

“Mais notre mouvement America First ne peut pas s’arrêter avec Trump, car il n’a pas commencé avec Trump”, a-t-il poursuivi. “Cela n’a pas commencé en 2016. Cela a commencé en 1776.”

Avant que l’expérience de Ramaswamy ne commence à s’effriter ce week-end, il semblait que le mouvement America First pourrait au moins continuer avec lui – pas seulement en 2024, mais en 2028 et au-delà. S’étant fait un nom et des légions de fans au cours de cette campagne, il était sur le point de devenir peut-être le premier républicain à se présenter contre Trump et à en sortir avec une carrière, non sans une.

C’est parce que Ramaswamy n’a pas vraiment défié Trump ; il l’a adoré. Il rivalisait pour attirer les électeurs avec l’ancien président de la même manière qu’un groupe hommage rivalisait pour attirer les auditeurs avec le groupe original : une nouvelle voix jouant les mêmes tubes avec un peu plus de verve.

Il y avait même des signes que Ramaswamy rassemblait des éléments d’un futur mouvement populiste de droite, comme Trump l’avait fait avant sa candidature en 2016.

Avec un penchant conspirateur qui rend l’obsession de Trump sur les grandes cabales apparemment apprivoisée en comparaison, Ramaswamy a défini sa campagne comme une lutte contre des éléments obscurs en utilisant tout, des médias d’information aux vaccins COVID en passant par l’État profond pour contrôler et soumettre le public américain. Il s’est associé à des personnalités évitées même par l’establishment de Trump, comme l’animateur d’InfoWars et conspirateur de Sandy Hook, Alex Jones, et a attiré le soutien enthousiaste de personnalités comme le colporteur de Pizzagate, Mike Cernovich.

Sur la piste dans l’Iowa, l’homme de battage médiatique fréquent de Ramaswamy était l’ancien représentant de l’Iowa, Steve King, la première voix d’extrême droite au Congrès, qui a été déchu de ses fonctions au comité par les dirigeants du GOP en 2019 après s’être demandé publiquement pourquoi la « suprématie blanche » avait des connotations négatives. . King a perdu sa réélection lors des primaires de 2020 après avoir été abandonné par pratiquement tous les républicains, y compris Trump.

Dans son discours de souche, Ramaswamy ressemble remarquablement à celui de Trump en 2016, se concentrant à plusieurs reprises sur sa richesse et sur la manière dont elle a fait de lui le seul candidat de la course doté d’une intégrité irréprochable.

« Je veux que vous vous demandiez : pourquoi suis-je le seul candidat capable de vous dire ces choses ? » Ramaswamy a déclaré, après avoir expliqué à la foule pourquoi la présidente du RNC, Ronna McDaniel, devait partir, pourquoi les accusés « pacifiques » du 6 janvier devraient être graciés et pourquoi le changement climatique est un « canular ».

« C’est parce que notre politique est devenue corrompue », a-t-il déclaré sous les applaudissements de la foule. « Chaque politicien danse au rythme de son plus grand donateur – et dans mon cas, ce plus grand donateur, c’est moi. Je ne leur rends pas compte, je rends compte à vous. Je préfère dire la vérité et perdre cette élection plutôt que de gagner en jouant à un faux jeu de serpent et d’échelle politique.»

En effet, la campagne de Ramaswamy est centrée sur l’idée de la vérité et sur son fait de la dire. Le mot est son slogan, apposé sur ses chapeaux, ses brochures, ses autocollants et son site Internet. Son programme se compose de 10 « vérités », comme « il y a deux genres » et « les combustibles fossiles sont une condition nécessaire à la prospérité humaine ».

À quelques heures du caucus pour lequel Ramaswamy a dépensé des millions de dollars et des milliers d’heures de campagne pour gagner, ses partisans avaient de dures vérités à lui faire comprendre.

Dave Aust, un retraité de West Des Moines qui a voté pour Trump à deux reprises, s’est assis après le discours de Ramaswamy au restaurant Machine Shed, tenant un dépliant « Vérité » et se préparant à faire un caucus pour lui lundi soir. Il a déclaré qu’il comprenait l’argument de Ramaswamy selon lequel les électeurs du MAGA devaient le soutenir afin de protéger Trump, affirmant qu’il n’y avait « aucune chance que Trump obtienne un procès équitable ».

Mais Aust a déclaré que le candidat qu’il soutenait ne serait pas président – ​​pas cette année en tout cas.

“Pour être honnête, je veux que Ron DeSantis gagne”, a déclaré Aust.

Ramaswamy, a-t-il ajouté, pourrait faire un bon vice-président de DeSantis.