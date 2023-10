Vivek Ramaswamy a confronté le sénateur Joni Ernst au sujet de ses critiques sur sa position sur Israël lors d’un événement de collecte de fonds politique dans l’Iowa vendredi dernier, selon deux sources qui ont été témoins de l’échange tendu et de la vidéo obtenue exclusivement par NBC News.

Les deux hommes politiques se sont croisés alors qu’Ernst, R-Iowa, quittait un studio de podcast lors de la collecte de fonds « Triple MMM Tailgate » de la représentante Mariannette Miller-Meeks et Ramaswamy se dirigeait vers lui. Ramaswamy a serré la main d’Ernst et l’a tenue pendant la majeure partie de la journée. une minute alors qu’il exprimait sa frustration.

“Vous voudrez peut-être comprendre ma politique envers Israël avant de commenter”, a déclaré Ramaswamy, qui était bouleversé par les remarques d’Ernst lors d’une table ronde sur la politique étrangère dans le New Hampshire une semaine plus tôt.

Alors que tous deux souriaient au cours de leur conversation difficile, Ernst a déclaré : « Je serais heureux de vous parler, car j’ai entendu dire que vous aviez quelques points de vue. Alors je vous demandais quelle est votre politique ?

Ramaswamy, un nouveau venu en politique qui brigue l’investiture présidentielle du GOP, a essuyé des critiques nourries de la part de ses collègues républicains pour une interview qu’il a accordée ce mois-ci à l’expert conservateur Tucker Carlson et qui abordait l’intérêt de l’Amérique dans la guerre entre Israël et le Hamas.

L’interaction privée a illustré une partie des réactions négatives que Ramaswamy a subies – et la façon dont il s’efforce de les surmonter alors que le conflit est devenu une question clé qui divise le parti avant une conférence avec les électeurs juifs républicains et le troisième débat primaire.

“La nature sélective de l’ignorance de certains autres conflits – tout en ignorant encore plus les intérêts des États-Unis ici même chez nous – est ce qui m’irrite énormément, ainsi que les politiciens des deux partis”, a déclaré Ramaswamy dans l’entretien avec Carlson. sur X. “C’est honteux, et je pense qu’il y a, franchement, des influences financières et corruptrices qui les poussent exactement à parler comme ils le font. C’est juste la dure vérité.”

De nombreux Républicains ont réagi avec indignation à l’égard de Ramaswamy pour ce qu’ils percevaient comme l’évocation d’un vieux trope sur le pouvoir juif, aggravant la méfiance de longue date qu’éprouvent certains membres du Parti Républicain à l’égard de sa politique à l’égard d’Israël.

Lors d’un forum du Bastion Institute dans le New Hampshire le 13 octobre, Doug Burgum, son rival de Ramaswamy, l’a critiqué pour avoir suggéré que les partisans américains d’Israël étaient « achetés et payés ».

Ernst, assis sur scène à côté de Burgum, a poussé un cri d’approbation et l’a remercié à plusieurs reprises.

“C’est odieux de voir des gens se présenter à de hautes fonctions électives ici aux États-Unis rejeter la faute et dire que tout est question de collecte de fonds”, a déclaré Ernst, faisant clairement allusion à Ramaswamy. “Nous devons être aux côtés de nos amis, Israël.”

Dans l’Iowa la semaine dernière, alors qu’ils poursuivaient leur longue poignée de main, Ramaswamy a ennuyé Ernst au sujet de sa participation aux discussions sur la perspective du développement de l’énergie nucléaire civile par l’Arabie Saoudite dans le cadre d’un pacte plus large avec Israël.

Les États-Unis devraient « profondément repenser » la possibilité pour l’Arabie saoudite de disposer de « capacités nucléaires en dehors d’un transfert nucléaire civil américain normalisé », a déclaré Ramaswamy.

Ernst, qui dirigeait une délégation du Congrès en Arabie saoudite et qui venait de rencontrer le Premier ministre, le prince héritier Mohammed ben Salmane, lorsque le Hamas a frappé Israël le 7 octobre, a répondu que tout programme nucléaire civil saoudien serait supervisé par une entité américaine.

Ramaswamy, qui est le quatrième à l’échelle nationale Dans la moyenne RealClearPolitics de plusieurs enquêtes primaires du GOP, on revient au thème de la guerre au Moyen-Orient.

“La chose la plus pro-israélienne que nous puissions faire à l’heure actuelle est de débattre de ce qui se passe réellement avant d’entrer dans un nouvel Irak ou un nouvel Afghanistan”, a-t-il déclaré. “C’est donc là que j’en suis.”

Ernst a répondu qu’elle n’était pas non plus « entièrement favorable à une invasion terrestre ».

Ramaswamy a déclaré qu’il avait entendu, “peut-être de manière indirecte, certains commentaires dans le New Hampshire, je pense liés à votre connaissance de ma politique israélienne”.

Ensuite, on lui a fait signe de rejoindre le podcast.

“Mais de toute façon,” dit Ernst alors qu’ils se serraient à nouveau la main, “ne faites pas de suppositions sur l’endroit où je me trouve. [on policy]soit.”

Ramaswamy rétorqua une dernière fois : « Et vice versa. »

Un haut responsable a déclaré que Ramaswamy pensait que les négociations entre l’Arabie saoudite et Israël, sous l’égide des États-Unis, étaient très probablement un facteur dans l’attaque terroriste du 7 octobre contre Israël.

« L’idée que les États-Unis transfèrent la technologie nucléaire à l’Arabie Saoudite cette année est une pure folie – et a presque sûrement joué un rôle dans le catalyseur de la récente attaque contre Israël », a déclaré Tricia McLaughlin, assistante de Ramaswamy. « Vous ne pouvez pas simplement répéter des slogans comme « Nous sommes aux côtés d’Israël » tout en promouvant explicitement des politiques qui ont catalysé les attaques contre Israël sans reconnaître cette réalité. »

La confrontation inhabituellement franche avec Ernst reflète l’approche politique de Ramaswamy, a déclaré McLaughlin.

“Contrairement aux politiciens de carrière, Vivek préfère (…) débattre directement avec ceux qui ne sont pas d’accord avec lui, plutôt que de le faire comme un lâche dans leur dos”, a-t-elle déclaré.

Ernst, dont la délégation s’est rendue en Israël le 10 octobre pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres responsables israéliens, a servi en Irak et au Koweït dans la Garde nationale de l’Iowa pendant la guerre en Irak.

Sa porte-parole, Kelsi Daniell, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de donner plus de détails sur l’échange.

“Les paroles du lieutenant-colonel à la retraite Ernst dans la vidéo parlent d’elles-mêmes”, a déclaré Daniell dans un message texte.

La position de Ramaswamy à l’égard d’Israël a fait l’objet d’un examen minutieux à droite bien avant que le Hamas ne lance son attaque terroriste ce mois-ci. Lors du premier débat présidentiel du GOP en août, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, fervente partisane d’Israël, a fustigé l’appel de Ramaswamy à suspendre l’aide au pays après 2028. Ramaswamy avait déclaré qu’une telle aide ne serait plus nécessaire d’ici là, car il s’est engagé à négocier les « Accords d’Abraham 2.0 » dans le but d’intégrer pleinement Israël à ses voisins du Moyen-Orient.

“Vous n’avez aucune expérience en politique étrangère, et cela se voit”, a déclaré Haley à propos de Ramaswamy. dans un moment viral du débat de Milwaukee.

Maintenant, Ramaswamy, qui met en garde les États-Unis contre toute implication dans une potentielle guerre plus large dans la région, a appelé les législateurs à rejeter Le président Joe Biden a proposé un programme d’aide de plus de 100 milliards de dollars pour Israël et l’Ukraine et a déclaré que l’aide à Israël devrait être « conditionnelle » à la fourniture par le pays d’objectifs clairs pour son effort militaire.

« Détruire le Hamas n’est pas en soi une stratégie viable ou cohérente », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a cependant déclaré que les États-Unis devraient fournir aux Israéliens des renseignements et un soutien diplomatique, ainsi que des armes à vendre ou à transférer. Dans un long tweet Faisant la promotion de l’interview de Carlson, Ramaswamy a qualifié les attaques menées par le Hamas, au cours desquelles environ 1 400 personnes ont été tuées et plus de 200 prises en otages, de « barbares », ajoutant qu’elles « ne peuvent être tolérées ».

« Nous avons besoin d’une réponse rationnelle qui soutienne Israël tout en évitant un autre désastre provoqué par les États-Unis au Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

Après l’interview, Ramaswamy a publié une déclaration repoussant avec force l’idée selon laquelle il promouvait un trope antisémite sur l’influence du financement juif lorsqu’il discutait de l’impact des « influences financières et corruptrices » sur les positions de ses rivaux sur la politique israélienne.

« Il y a beaucoup d’antisémitisme réel dans le monde, comme l’ont clairement montré les attaques meurtrières du Hamas contre les Juifs et la réaction de leurs défenseurs, qu’il s’agisse des sections du BLM ou des groupes d’étudiants de Harvard », a-t-il déclaré. « L’antisémitisme est moralement scandaleux, et il est erroné d’en fabriquer artificiellement davantage. »

Ramaswamy devra sans aucun doute exprimer davantage sa position sur Israël dans les prochains jours lorsqu’il s’adressera aux électeurs juifs samedi matin lors de la conférence de la Coalition juive républicaine à Las Vegas.